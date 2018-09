Bruno Giuffra: autorización a Bitel no requería firma del ministro

La concesión a solicitud de parte, sin concurso público, de una porción de la banda 2,5GHz a favor de Bitel ha sido objeto de diversos cuestionamientos en el Congreso durante las últimas semanas.

Entre los temas que se están investigando se incluye la celeridad con la que fue dada la concesión (alrededor de un mes) y el sigilo con el que fue manejado el caso.

El presidente del Osiptel lamentó ante los congresistas que no fue informado sobre la medida ni consultado sobre la conveniencia o no de que se diera dicha concesión. Destacó que esta no fue publicada en el diario El Peruano.

Al respecto, el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) aclaró que este tipo de permisos de uso de espectro se toman en la dirección de concesiones y no corresponde publicarlas en El Peruano, como si ocurre con otros documentos como los contratos de concesión.

Bruno Giuffra, quien era titular del MTC cuando se gestionó el pedido, aseguró en conversación con El Comercio que ese tipo de solicitudes son atendidas por la dirección de concesiones y es a ella a quien corresponde firmarlas. Ni el ministro ni el viceministro se encargan de resolver o firmar dichos trámites, destacó.

Es cierto que a fines del mes de diciembre e inicios de enero se dio un proceso de transición del cargo del viceministerio de comunicaciones, pero Giuffra anotó que eso no afectó los trámites que gestionaron los operadores en la dirección de concesiones en dichas fechas.

Bitel precisó que la solicitud se hizo atendiendo el marco legal vigente, el cual permitía pedir permiso para usar dicha banda hasta que esta fuera recanalizada. La ley no exigía un concurso público en el momento en que fue presentado el tramite, recalcaron, y es por eso que la dirección de concesiones emitió la Resolución Directoral N°690-2017-MTC/27.