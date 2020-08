¿Comprar o alquilar una vivienda? Esta disyuntiva probablemente se ha acentuado más en estos últimos meses a raíz de la pandemia, ya que las prioridades de los peruanos cambiaron al igual que su situación económica.

Este nuevo escenario ha generado, en parte, que la preferencia en cuanto a las búsquedas de viviendas en Lima Top (Miraflores, San Isidro, San Borla, La Molina, Santiago de Surco y Barranco) también cambien, inclinándose ligeramente hacia el alquiler durante el primer semestre del 2020.

En efecto, el informe del portal digital Properati ­-especializado en compra y alquiler de inmuebles en Latinoamérica- da cuenta que de enero a junio de este año el 50,1% de las cotizaciones de departamentos estuvieron relacionados al alquiler y el restante a la venta (49,9%).

Comparándolo con el mismo periodo del año anterior estos porcentajes, prácticamente, se han invertido y el alquiler ha tenido una importante escalada. Así, durante la primera mitad del 2019 el alquiler tenía un peso de 42,8% y la compra predominaba con un 57,2%, detalla Santiago Alomoto, gerente comercial de Properati.

Destaca que -si bien los sectores más pudientes han sido los menos afectados- esta nueva fotografía habría sido producto de las mayores flexibilidades en cuanto a los compromisos de pago por parte de los arrendadores (menos mensualidades de adelanto y de garantía) y a que el precio en sí del alquiler ha bajado, en ciertos distritos más que en otros, ante la mayor oferta. “Muchos propietarios antes alquilaban sus viviendas bajo el sistema de Airbnb, pero con la pandemia se vieron perjudicados”, comenta.

DISTRITOS DE ALQUILER

El ejecutivo precisa que las búsquedas de alquiler son mayores en La Molina y San Borja. Más del 55% de las búsquedas en estos distritos se concentran en el alquiler; mientras que en Miraflores la demanda se concentra en la compra de viviendas con más del 62%.

I Semestres 2020

“Antes las búsquedas de alquileres era más fuerte en el centro empresarial (San Isidro) a fin de estar cerca a sus centros de trabajo; pero como muchas empresas todavía están en modo teletrabajo, la gente ya no ve necesario vivir en esta zona y está optando por distritos más residenciales, priorizando espacios más grandes, la cercanía a parques, entre otros aspectos”, detalla.

Además, en Miraflores el ticket de alquiler es más alto y las personas consideran que es mucho más atractivo invertir en un inmueble en dicho distrito.

PREFERENCIAS DE BÚSQUEDA

Los distritos de Lima Top que registran un aumento en búsquedas (tanto para compra como alquiler) en la primera mitad del año fueron: San Isidro, con un incremento del 30%; Miraflores, con un crecimiento del 29%; La Molina, con un despegue del 20% y San Borja, con un 9%.

En cuanto al formato de vivienda, se evidencia una preferencia por departamentos con un 75% de búsquedas; mientras que las casas presentan un 24%. En ambos formatos, más del 40% se concentra en viviendas con tres habitaciones y más del 20% en viviendas de dos habitaciones.

“Si bien los precios de lista de venta – especialmente- no han variado mucho en estos distritos que son más aspiracionales, los beneficios y descuentos que se han dado (hasta en 10%) ha generado que se hagan más alcanzables a ciertos presupuestos”, asegura Alomoto.

ZONAS DE MAYOR DEMANDA

En San Isidro, la demanda se concentra principalmente a lo largo de la avenida Javier Prado Oeste y en calles aledañas al centro financiero. En Surco, una de las zonas más requeridas son las inmediaciones de las avenidas Primavera, Panamericana Sur y Javier Prado Este.

Para San Borja, destacan las calles circundantes a las avenidas Aviación, San Luis y Velasco Astete. Finalmente, en La Molina, la demanda se desplaza principalmente a lo largo de la Avenida La Molina.

PRECIO DEL METRO CUADRADO

Properati también calculó la evolución del precio promedio del m² de las propiedades más buscadas en los últimos seis meses y registró que San Isidro registra el ticket promedio más elevado de Lima Top con US$ 1.989; le sigue Miraflores, con US$ 1.849 y Barranco con un promedio de US$ 1.810. De otro lado, en La Molina el ticket promedio más bajo, según las búsquedas, es de US$1 300 el m².

En el portal se realizan al mes alrededor de 200.000 búsquedas, de los cuales el 65% corresponde al sexo femenino, señala Santiago Alomoto.