La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció esta mañana la intervención de la Caja Rural Raíz tras determinarse que se encontraba en situación de insolvencia. La institución, que inició como una Edpyme y que se convirtió en Caja Rural tras su fusión con Caja Rural Chavín en el 2016, registró un déficit de S/44,3 millones. En entrevista, Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, brindó mayores detalles sobre la devolución.

- La SBS aclaró cuál es la situación financiera de Caja Raíz al momento de la intervención, pero también dijo hallar una deficiente administración. ¿Qué fue lo que encontraron al momento del inicio de la intervención?

Mañana va a estar publicada en el diario El Peruano la resolución de intervención y ahí van a poder ver en los considerandos una serie de operaciones muy cuestionables que originan las pérdidas que llevan a la causal de la intervención. Lo que se va a ver no son pérdidas derivadas a créditos de pequeñas empresas, son créditos a empresas grandes.

- Según la normativa, ¿por qué actos son sancionados los responsables de un mal manejo de una institución financiera?

Son variados. Por ejemplo, incumplir las normas que regulan la forma de llevarlos libros y registros contables o la formulación de estados financieros. Incumplir disposiciones, limitaciones y provisiones definidas por la Superintendencia.

Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Manuel Melgar Rodriguez

- Respecto a las devoluciones, ¿estas alcanzarán a los intereses generados?

La ley indica que la devolución implica el monto principal y los intereses generados hasta el día de la intervención. Por ejemplo, si uno sacó un depósito a plazo que se vencía en setiembre, se le debe los intereses generados que se generan hasta el 10 de agosto. Quisiera anotar también que el hecho de la cobertura del FDS no significa que el que no esté cubierto, perderá todo. Lo que se hace es que una vez que se liquide la entidad, se sigue pagando a los no cubiertos por el Fondo. Por ejemplo, la financiera TFC que se intervino en el 2019, prácticamente se le ha pagado a la totalidad de depositantes.

- ¿En cuánto tiempo?

Eso sí, puede tomar tiempo. Lo que hay que hacer es proceder al cobro de deuda, venta de activos.

- ¿Se configura eso en este caso?

Cuando hay un porcentaje reducido no cubierto, la perspectiva de una cobranza casi total no es baja.

- La intervención de Caja Raíz manda una señal de cómo se encuentran las instituciones?

No. A la fecha, es la única Caja Rural que tiene un déficit de provisiones, nivel de pérdidas y el tipo de problemas que se mostrarán en la resolución de intervención.

- ¿De cuántas cajas estamos hablando?

Son seis cajas rurales.

- ¿Cuántas han caído en el proceso de intervención?

La última vez que se intervino una Caja Rural fue en el 2015. Una caja que se interviene ya no puede volver a abrir. O se liquida o es absorbida por otra tal como pasó con Caja Señor de Luren, que fue absorbida por Caja Arequipa.

- ¿Cuánto tiempo tomará la intervención a Caja Raíz?

La intervención puede durar desde un día hasta 45 prorrogables. El tiempo que pueda tomar depende básicamente si es que la SBS considera que es posible hacer la transferencia del bloque patrimonial. Pero si esto no funciona, se procede a la liquidación. Una vez ahí, con lo recaudado, el liquidador honra deudas pendientes.

- Caja Rural fue una de las más agresivas en cuanto a la tasa de interés para depósitos. ¿Cuál debe ser la recomendación para los ahorristas al momento de decidir por una opción?

La recomendación es estar atentos a cuál es el monto cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. Y si se tiene un monto mayor, prestar atención a la situación financiera con estados financieros que se publican en la SBS.

- Comercialmente ninguna entidad ofrece esa información.

No, se encuentra en la página web de la SBS y en la misma página web de las entidades. Es todo lo que puedo decir.