Resumen

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Cencosud. Foto: Difusión.
Cencosud. Foto: Difusión.
Por Redacción EC

Cencosud anunció un cambio en la presidencia de su directorio. Manfred Paulmann Koepfer asumirá el cargo en reemplazo de Julio Moura Neto, quien lideró la instancia desde diciembre de 2023.

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