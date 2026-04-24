Cencosud anunció un cambio en la presidencia de su directorio. Manfred Paulmann Koepfer asumirá el cargo en reemplazo de Julio Moura Neto, quien lideró la instancia desde diciembre de 2023.

La transición se concretará en la próxima sesión ordinaria del directorio, programada para el 24 de abril, luego de la Junta Ordinaria de Accionistas, en línea con lo acordado por la compañía en una sesión extraordinaria.

El relevo se produce en un contexto en el que el sector retail enfrenta mayores presiones competitivas y cambios en los hábitos de consumo, factores que han exigido a las compañías reforzar sus estrategias de largo plazo y su gobierno corporativo.

Julio Moura Neto traspasará la Presidencia del Directorio de la Compañía a Manfred Paulmann Koepfer a contar de la próxima sesión ordinaria de Directorio

Continuidad en la estrategia

Desde la empresa destacaron que el cambio en la presidencia busca dar continuidad a la hoja de ruta trazada en los últimos años, manteniendo el foco en crecimiento sostenible y adaptación a un entorno cada vez más exigente.

Moura, quien integra el directorio desde 2011, continuará participando como director, aportando su experiencia en una etapa clave para la compañía.

Durante su gestión, estuvo al frente de decisiones estratégicas en un periodo marcado por desafíos para la industria, incluyendo presiones inflacionarias, cambios en el consumo y la necesidad de fortalecer la operación regional del grupo.

Por su parte, Paulmann llega a la presidencia con una trayectoria consolidada dentro del holding. Es director de la compañía desde 2021 y cuenta con un amplio conocimiento del negocio y de los mercados donde opera Cencosud.

Al asumir el cargo, enfatizó que su gestión estará orientada a mantener una visión de largo plazo, con foco en innovación, eficiencia y fortalecimiento de capacidades.

Gobierno corporativo en transición

El cambio refleja también la importancia que el grupo otorga a la continuidad y estabilidad en su gobierno corporativo, en un escenario donde la disciplina estratégica se vuelve clave para enfrentar la competencia en la región.

Desde el directorio valoraron la gestión de Moura y destacaron que su permanencia como director permitirá sostener una mirada estratégica en la toma de decisiones futuras.

Con este relevo, Cencosud inicia una nueva etapa en su estructura de liderazgo, en un momento en el que el sector retail enfrenta transformaciones estructurales y mayores exigencias de adaptación.