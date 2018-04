CEO Amcham global: "China no ha estado siguiendo las reglas"

Durante las últimas semanas, la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China ha causado incertidumbre en los mercados de todo el mundo, afectando, entre otros factores, el tipo de cambio en varios países y el precio de los metales. Para encontrar algunas respuestas al asunto, El Comercio conversó con el presidente y CEO global de la Cámara de Comercio Americana, Thomas Donahue.

¿Cuál es la imagen que tiene Estados Unidos sobre el Perú como socio comercial?

La relación con el Perú es muy positiva. Construimos un TLC y de manera progresiva las inversiones han crecido de manera positiva, tanto en interés en estabilidad como en la lucha contra el crimen. Somos grandes socios. Cuando hablamos del Perú, hay muchos elementos en común y apuntamos en la misma dirección.

¿Ya pudieron reunirse con un miembro del gobierno peruano para alcanzar algún acuerdo?

Lo que la Cumbre hace es reunir a los Amcham (las Cámaras de Comercio Americana) de toda la región para conversar sobre nosotros y sobre los temas que están en agenda, así como los desafíos que enfrentamos. De estos, pocos tienen que ver con lo que hablan los gobiernos, que se debaten en la Cumbre de las Americas que empieza mañana. Solo aquellos realmente importantes los pasamos a los miembros del gobierno para que sean evaluados y analizados por ellos y que eventualmente sean implementados, hasta el próximo 'summit'.

El presidente Donald Trump afirmó que la Cumbre de las Américas es una excelente oportunidad para que Estados Unidos convenza a Latinoamérica de que es, en detrimento de China, el socio comercial ideal para la región. Sin embargo, no vino. ¿Qué señal da con su ausencia?

Sería bueno ver las noticias y enterarse por qué no vino. Tenemos un problema grave en Siria con una alta probabilidad de que los grupos militares hayan usado armas químicas y gas nervioso para atacar civiles y los presidentes y líderes del mundo están trabajando para ver cómo lidiar con esto. Sospecho que algo va a pasar, y si fuera presidente de Estados Unidos, por más que ame este país, me habría quedado.



Ahora, el secretario general de Estados Unidos, el secretario de Comercio, otros miembros de Estados Unidos y miembros de Amcham de todo el mundo estamos aquí. Y el presidente ha expresado sus visiones. En este sentido, creo que todos hemos entendido su mensaje y nos toca hablar con los líderes de cada país.

¿Cuál es su postura sobre la posibilidad de una guerra comercial con China?

Realmente espero que no haya una guerra comercial. China es un mercado de 1,3 mil millones de personas, nosotros somos 300 millones. El carácter de China es claro: agresivo en comercio y en adquirir recursos naturales, así como alimentos en precios económicos. En este sentido, como en cualquier sistema comercial, tiene que haber reglas y consecuencias si no las respetas.



Tenemos relaciones con China en temas geopolíticos, de salud, educación y otros temas, y queremos mantenerlas bastante fuertes, ya que así podemos lidiar con temas como Corea del Norte. Sin embargo, durante mucho tiempo, China ha ignorado las reglas del comercio y tenemos que llamar su atención.



No significa que vamos a entrar a una guerra o complicaciones de largo plazo, significa que vamos a sentar a conversar seriamente y si no responden, pondremos los aranceles, pero no estamos cerca de este escenario. No queremos una guerra con China, nadie quiere una guerra.