Con una pandemia que ha alterado considerablemente el consumo de energía, la cabeza de Enel Perú explica algunas medidas acordadas por la compañía en esta coyuntura.

¿Qué tan graves han sido los efectos de la cuarentena para Enel Perú?

Todas las empresas han estado golpeadas, lógicamente, pero la más golpeada, la que está en el entorno más complejo, es la de distribución, que es la que tiene todo el mercado regulado, la que gestiona las redes de Lima Norte y, además, la recaudadora a través de los recibos de los clientes.

¿Qué ha ocurrido?

La complejidad de la situación se ha dado en varios aspectos. Primero la demanda, que en algunos meses ha caído en torno al 30%, incluso más. En el acumulado de la pandemia, ha caído un 15% en lo que es nuestra zona de distribución. Además, el sistema regulatorio impacta directamente en [los] resultados. De hecho, si ves la publicación respecto al semestre pasado, hemos caído en utilidad neta un 30,2%. [También] ha habido un problema de recaudación importantísimo, que ha llegado a caer 40%. Por recaudación me refiero a morosidad. La recaudación ha caído porque ha caído la demanda, pero además hay gente que no puede encarar los pagos dada la situación y también [porque] el sistema está muy basado en el pago presencial. Entonces, una cuarentena en la que obviamente tienes que cerrarlo todo, es también un impedimento. Para que te hagas una idea del impacto, nuestras cuentas por cobrar han subido 70%, hasta los S/670 millones en los últimos meses. También hemos hecho pública nuestra deuda. Esto requiere de financiación importante. Nuestra deuda ha crecido en S/526 millones respecto al mismo semestre del año anterior.

¿Por qué se ha incrementado tanto la deuda?

Porque nosotros […] como empresa responsable, hemos afrontado el 100% de nuestra cadena de pagos. Otras empresas no lo han hecho. Hemos pagado a todos. Hemos seguido con nuestro plan de inversión, ten en cuenta que el plan de inversión de una distribuidora es importante porque son redes muy extensas que requieren mantenimiento continuo.

¿Y qué se hará con respecto a la morosidad de los clientes?

Nuestra idea es que la totalidad de los clientes que han acumulado recibos en estas circunstancias, tengan un convenio de largo plazo que facilite su pago. Probablemente acabemos el mes con más de 400.000 convenios. Muchos de ellos a 24 meses sin intereses y dentro del marco de los decretos de urgencia que se han generado.

¿Hubo reclamos sobre los elevados montos en los recibos?

De acuerdo con la norma, cuando ocurrió el tema de la cuarentena, obviamente no podíamos ir a leer ni dar recibos. Lo que se nos dijo en el decreto de urgencia 075-2020 es que se haga un promedio de los seis últimos meses de medida real. Entonces tomamos febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y setiembre. Eso es lo que hemos facturado cuando no había medida real en marzo, abril y mayo. A mediados de mayo ya empezamos a leer. ¿Y entonces qué ocurrió? Hay tres tipos de clientes. El cliente que se queda en casa y ha incrementado [su consumo] por hacer uso de laptops, luz, etc. Imagínate que se haya incrementado un 20% en marzo, en abril y en mayo. En abril llegó una factura que no recogía esos incrementos. La última medida real era de marzo y la diferencia es la que [se] ha facturado. Se han descontado los promedios, […] con lo que en junio se han encontrado el consumo de junio más el incremento de marzo, abril y mayo. Ese es el primer perfil del cliente. Si han pagado meses anteriores se han encontrado con ese incremento.

Después estuvo el cliente que más ha salido a los medios, el que ha acumulado facturas. Hay muchísima gente que no ha pagado ni una sola factura desde marzo no por falta de voluntad, sino porque no ha podido desplazarse. Entonces, ha encontrado la factura de marzo, abril y mayo con los incrementos y la de junio. [Ellos] son los que tienen más problemas. ¿Qué hemos hecho en esos casos? Hemos hecho convenios a 24 meses. Nuestro objetivo es que la cantidad que le quede cada mes sea suficiente para que no lo note y la vida siga, pagando un poco más de lo que paga habitualmente.

El otro caso, que fue el primero que tuvo más polémica, es el de los negocios que estuvieron cerrados. Entonces facturamos con la media. Ellos decían que no habían trabajado y que no era posible que tengan esos montos. Eso es hasta cuando llegamos a [medir]. Lo que hicimos fue rápidamente, a los que habían pagado, devolverles, si pedían en dinero, en dinero; si pedían como compensación a consumos futuros, igual. A los que no habían pagado se les ha hecho una liquidación con el neto.

Hay otro grupo que ha metido mucho ruido, que ha sido el grupo de gente conflictiva que tiene enganches ilegales que ha visto la oportunidad de salir a los medios y que dice que ha recibido [recibos por] S/4.000. Realmente son fraudes, que vienen con ese tema y después por detrás le van diciendo a uno: ‘oye, si tú no quieres que yo salga por ahí, mira si llegamos a un acuerdo’. En algunos casos esta gente ha logrado salir en algunos medios. El otro día hubo una rectificación de “Panorama” por dos casos de este tipo. Uno que era un fraude y otro que directamente había modificado el recibo.

Entonces, hay tipologías distintas. Lo importante y demostrable es que nosotros, al 100% de clientes con deudas acumuladas de tres o más meses, les estamos ofreciendo financiamiento a larguísimo plazo, hasta en 24 meses.

¿De ahí es de donde vienen los 400.000 convenios?

Claro, [ahí están] los 400.000 convenios. Cuando hay un convenio que no tiene intereses, lo puedes aplicar automáticamente porque al cliente no lo perjudicas en nada. Cuando tienes intereses no lo puedes hacer. Entonces, todos los convenios que hemos podido aplicar, porque no tienen intereses, los hemos aplicado en la facturación de junio automáticamente. No ha habido ninguna queja de ningún cliente.

Ahora lo que haremos con el bono eléctrico es ver el neto. A la gente que le quede neto, pues seguirá el convenio a 24 meses. La gente que no tenga bono seguirá con esos convenios y, a partir de agosto, la idea es que ya todo esté un poco más regularizado. Hemos preferido aplicarlo cuanto antes porque, imagínate que, entre muchas preocupaciones [a las personas] les llega además un recibo de una dimensión importante. Creíamos que no era lo correcto y por eso hemos tomado estas medidas.

Además de los convenios, ¿qué medidas financieras se tomaron el miércoles en la junta de accionistas?

Hemos tenido dos juntas de accionistas hoy [ayer]. En la primera, de Enel Distribución, se aprobó no hacer un reparto de dividendos, pues queremos estar sólidos frente al crecimiento de las cuentas por cobrar y el endeudamiento que hemos tenido en la actividad de distribución. Creemos que, con esta medida, la distribuidora puede encarar el futuro.

En la segunda junta, de Enel Generación, se ha aprobado un reparto de dividendos por S/330 millones, sobre los resultados del 2019 y de años anteriores, donde fuimos conservadores y mantuvimos estos fondos dentro de la empresa. Dentro del Grupo Enel, quien recibirá esta repartición es nuestra empresa Enel Perú SAC, que es la accionista mayoritaria de las empresas de distribución y de generación. Entonces, estamos robusteciendo a Enel Perú SAC para que, dentro del marco normativo que tenemos, pueda brindar herramientas autónomas de financiación de forma transitoria a cualquiera de sus filiales en caso resulte necesario.

Adicionalmente, como tenemos que pensar no solamente en la pandemia, sino también en el mediano plazo, nuestro brazo de energías renovables no convencionales, Enel Green Power, recibirá un aporte de capital de su propia matriz por S/560 millones, el cual se va a ejecutar en agosto. Con esto se refuerza su perfil patrimonial y está preparada para cualquier inversión que aparezca.

Si entiendo bien, son S/330 millones en esta coyuntura, en la que todas las distribuidoras la están pasando mal.

Enel Generación distribuye dividendos y al final, como Enel Perú SAC es el accionista mayoritario, recibe esos S/330 millones y, efectivamente, los va a usar para fortalecer la empresa a futuro y cubrir todo el tema de endeudamiento [así como] el punto del financiamiento. Hay medidas que permiten a las empresas financiarse entre ellas temporalmente en caso necesario.

Un poco lo que se pretende es tener esa válvula de seguridad. Imagínate si hay otra cuarentena parecida, como la que en algún momento ha dejado entrever [el Gobierno]. Ahí el problema puede ser muy serio. las empresas distribuidoras pueden tener problemas de verdad. hay que estar preparados. Enel es un grupo importante, pero estamos hablando de S/526 millones más de deuda de un semestre a otro. Son cifras que asustan.

Yo creo que todas las distribuidoras la están pasando bastante mal. Es cierto que hay medidas como el bono eléctrico, que son S/160 que se dan al segmento más vulnerable de la población. Esto, por ejemplo, va a ayudar más a las distribuidoras de provincias […]. En nuestro caso, no nos ayuda mucho [ya] que nuestro segmento de clientes fundamental no está [cubierto], sí en número, pero no en cantidad de energía. Dicho esto, creo que la morosidad en provincias ha sido mayor que la nuestra [aunque] en el neto probablemente estemos todos muy parecidos.

Durante la pandemia, las distribuidoras privadas se han visto afectadas.

Las distribuidoras privadas como ustedes, Electrosur, Electrodunas han tenido que aguantar todo el impacto…

Nosotros, para proteger la salud de nuestros trabajadores y clientes, durante la pandemia suspendimos la lectura [de medidores], suspendimos las facturaciones, hicimos esta facturación que ha motivado que muchos clientes, al hacerse la lectura real, pues vean montos más elevados [en sus recibos]. Con otros clientes [fue] al revés. Estuvieron cerrados y han estado facturando por montos elevados durante la cuarentena. Todo esto está en proceso de liquidación, pero hay que tener en cuenta que nosotros no hemos presionado en ningún momento a ningún cliente durante esta cuarentena con temas de corte ni nada parecido. Hemos actuado con absoluta responsabilidad. […] Durante toda esta cuarentena no hemos hecho nada, ni siquiera llamar a la gente para no meter más ansiedad [cuando] ya tienen una situación bastante complicada.

¿Enel Perú SAC maneja Green Power, Enel Piura?

No. Enel Perú SAC es el accionista mayoritario de Enel Generación Perú, Enel Distribución Perú, Enel X y Enel Generación Piura. Enel X, por ejemplo, es nuestro instrumento de alguna forma para todo aquello que se refiere a la generación distribuida, baterías, nuevos servicios. Esa también ha sido una empresa muy golpeada porque está muy en contacto con pequeños clientes. Tiene áreas financieras para la compra de equipos domésticos, pero es pequeña. me parece que la ampliación de capital que vamos a hacer es en torno a S/9 millones, es pequeña porque está creciendo.

Nos preocupa la situación actual, pero parece que la llave de agua se ha cerrado. […] Lo que sería muy complicado es [que pueda] seguir esto en un futuro. En España hay un segundo rebrote. Se había vuelto a relanzar la industria turística, y se ha vuelto a cerrar.

Tenemos un problema importante: la incertidumbre. Es un factor muy relevante a la hora de tomar medidas financieras para asegurarnos esa etapa para aguantar con robustez cualquier planteamiento e inversión. Seguimos invirtiendo. Vamos a acabar el año con más de S/500 millones, que tiene su mérito. No es solo voluntad de hacerlo, sino capacidad operativa de hacerlo cuando las brigadas tienen problemas de movilidad […]. Hay mil impedimentos, pero a pesar de todo nos estamos reinventando.

¿Esos S/500 millones se van a invertir en Enel Distribución?

No, en el conjunto, pero la empresa que más inversión tiene en estos momentos es la distribuidora porque es una red muy extensa que está continuamente en mantenimiento. En agosto vamos a inaugurar una subestación [cuyo costo está] en torno a unos S/50 millones. Solamente una subestación. también hay otras líneas que están haciendo inversión. Por ejemplo, la mayor batería que va a haber en el Perú, de 14 megavatios, de alta capacidad y una de las primeras en Sudamérica, la inauguraremos también en agosto en Ventanilla, que son otros S/35 millones. Es decir, estamos haciendo inversión de calidad. Estos dos ejemplos, que suman S/85 millones, son de alta tecnología. Es tecnología que no tiene nada que envidiar a las inversiones que estamos llevando a cabo en otros países, como Italia y España.

En el caso de Enel Green Power se ha anunciado una inyección de S/560 millones. Hay ventajas adicionales en el Perú, como una normativa que impulsa la energía eólica.

Haremos una inyección de capital de S/560 millones. El marco regulatorio de las energías renovables en el Perú no era el más adecuado. Un tema es la potencia que te reconoce [el sistema]. Hay también un tema que es la garantía, que te da una central si está instalada o sabes que está disponible […]. Una solar si hay sol, está, y si no, no está. Cambió la normativa el año pasado y fue un reconocimiento de este complemento de potencia para la eólica, que la puso en un nivel similar a otras tecnologías. Pero no para la solar. Entonces, efectivamente, la energía eólica ha hecho que probablemente sea más competitiva y, de hecho, es más probable que hagan lo mismo que están haciendo de alguna forma los [países] desarrollados en el mundo.

Hay dos formas. Mediante convenios con el Estado, mediante primas, que es como se han hecho aquí hasta ahora; o con contratos de largo plazo con clientes. Por ejemplo, mineras, que es como está haciendo mayormente en Chile, en países de nuestro entorno. Entonces ocurre que como los precios ahora mismo son bajos, muy bajos, la única forma de llevar renovables es con PTA, que son contratos de largo plazo con clientes. Entonces […] es más fácil que salga adelante algún desarrollo de ese tipo, sobre todo, eólico, pero yo creo que va a cambiar también para solar. Esto convencido de que ese es uno de los retos que tendrá el próximo gobierno.

Es difícil prever acá las cosas. No sabemos si habrá un rebrote. En el mejor de los casos, ¿cuándo podrían empezar a invertir los S/560 millones para sacar nuevos proyectos?

Nosotros estamos en continua negociación. Cada vez que hay un gran cliente que requiere un suministro dentro de nuestra propuesta de valor, siempre aparece la posibilidad que se desarrolle su suministro de energía con energía renovable. Entonces tenemos varias negociaciones y esperamos que alguna sea exitosa en el corto o mediano plazo. Ahora mismo la gente está a la espera a nivel general, pero tenemos varias negociaciones en curso.

¿Si surgen nuevos proyectos eólicos o solares no van a ser mediante la modalidad de licitación? ¿Cómo se darán esos contratos?

El gobierno no se ha manifestado aún sobre la posibilidad de hacer una nueva subasta. Actualmente, solo sabemos que cualquier desarrollo de proyecto vendrá vía contratos de largo plazo con clientes. Ese es el escenario que estamos barajando.

Los proyectos eólicos y solares antiguos o previos, al salir por subasta, se han estado cargando a la tarifa. Al ser los costos marginales muy bajos había un cargo adicional, pero como esto va a ser de otra manera entonces no habría ese efecto.

En ese caso no habría. Además, creo que uno de los retos que tiene también el nuevo ministro es ver cómo adaptar la regulación a estos nuevos desafíos que tiene el sector energético en el Perú y en todo el mundo. Por ejemplo, cómo incorporar las energías renovables dentro de este marco, el desarrollo de mercados de servicios complementarios. Probablemente, el propio sistema también tiene que ajustarse, tiene que adaptarse. Veo que esa situación que existe ahora mismo requiere de modificaciones para dar señales de precio. Ten en cuenta que en los países de nuestro entorno se están dando desarrollos muy importantes. Enel está desarrollando algunas centrales de más de 700 megavatios en países de nuestro entorno que son inversiones muy importantes. No hay mejor recurso eólico y solar como el del Perú. […] Entonces, hay que hacer cambios regulatorios y yo creo que, si la regulación es la adecuada, grupos como el nuestro están deseosos de invertir. Está ampliación de capital es una muestra de que queremos estar preparados.

Me llamó la atención la generación distribuida. ¿Han estado trabajado en temas de generación distribuida en Enel x?

Dentro de la cartera de productos que ofrecemos a cualquier cliente, fundamentalmente todavía industrial, incluimos aspectos de generación distribuida. O sea, placas solares, temas de gestión de demanda. Estamos a puertas de una revolución. A nivel mundial ya se está viendo. En otros países se están viendo cosas increíbles sobre cómo se gestiona a distancia las cargas de los distintos clientes. Aquí hay un tema muy importante, que es el tema de los contadores electrónicos. Ya tenemos 8.000 contadores electrónicos instalados en clientes domésticos y uno de los retos que queremos encarar es precisamente hacer más masivo este tema. En Europa, el 100% de los clientes cuenta con contadores electrónicos. Aquí, por ejemplo, no habría sido necesario ir a leer, porque se leería a distancia. Esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa ventajas que no pensábamos. Sí que es cierto que esta tecnología nos habría ayudado mucho.

¿Estos S/9 millones que serían destinado a Enel X buscarían apuntalar el tema de la movilidad eléctrica que por la pandemia se ha quedado todo parado?

Sí, todo parado. La ampliación de Enel X es en torno a los S/9 millones. Nosotros lo que hemos pretendido es separar a Enel X. Hacer un instrumento específico para estas cosas, que esté muy focalizado porque va a ser una de las vías en que las empresas energéticas tienen que desarrollar y reinventarse. Por eso queremos que sea una ampliación muy focalizada.

¿Enel Piura y Enel generación sí han tenido utilidades?

Tienen un perfil muy parecido. Ten en cuenta que Enel, en general, es una empresa conservadora en lo que se refiere a su forma de actuar. Digamos que la situación de caja y financiera de la empresa ha sido bastante buena y esto nos ha permitido encarar esto que nos ha venido encima.

En total, si entiendo bien, ¿serían cerca de S/900 millones en inyección? S/330 millones para Enel Distribucion, S/560 millones para Enel Green Power, y aproximadamente S/9 mlls para Enel X?

Los S/330 millones de Enel Generación se quedan en Enel Peru SAC. Es una inyección que se queda en el Perú. Se quedan ahí, queda fortalecida Enel Perú SAC, pero no sabemos todavía. Preferiríamos no utilizarlo para inyectar. Preferimos ser flexibles ahí.

¿Tienen alguna previsión sobre cuándo volvería todo a cierta normalidad? Entiendo que va a ser difícil hablar de normalidad.

Nosotros no creemos que este año la demanda se recupere a los niveles del 2019. No contamos con ello. Creemos que se va a quedar por debajo. Ahora mismo está en torno a un 10% por debajo de lo que era el año pasado. Entonces, creemos que se va a quedar por debajo. ¿Cuánto? Un 3% o 4% por debajo. Creemos que hasta el 2021 va a ser difícil que se recuperen los niveles del 2019. Digo esto, en condicionales normales y si es que no hubiese algún sobresalto adicional.

Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda del Estado. Hemos actuado con absoluta responsabilidad en temas de financiamiento. En la cadena de pagos, no hemos dejado de pagar ni un solo dólar y ni un solo sol a nadie […]. A pesar de haber visto la recaudación reducida a la mitad, hemos seguido manteniendo el 100% de la cadena de pagos. Imagínate si Enel hubiera roto la cadena de pagos. [Esto] sin ayuda del Estado. Todo ha sido a pulmón nuestro, por esta política de otros años de ser conservadores y que nos ha permitido hacerlo. Otras empresas no han hecho lo mismo. Ningún país se ha visto tan golpeado como el nuestro. Yo cuando hablo con otras áreas del grupo en Sudamérica o Europa, nosotros estamos en una situación muy diferente al resto. No digo que esto se complique en los [otros] países, pero hasta ahora ha sido un caso muy especial.

¿Tendrá un efecto negativo este proyecto de ley que quiere rebajar la tasa de actualización de 12% a 10%?

Nosotros no queremos que ese proyecto de ley sea aprobado. Se está planteando cambiar uno de los parámetros del modelo en medio de ese ciclo regulatorio, lo cual generaría una inseguridad regulatoria. Entendemos que lo que hay que afrontar estas medidas de intentar adaptar la generación, la distribución, a esta transformación energética, cualquier cambio tiene que verse dentro de un marco más integral, de cambio de transformación.

Hay una comisión que estaba liderada por el ministerio, Osinergmin, que tienen a cargo hacer ese tipo de propuestas. La comisión de reformas del sector eléctrico. Creemos que ese es el marco en el que debería de basarse cualquier tipo de iniciativa que probablemente hay iniciativas muy necesarias. Nosotros no nos negamos a que haya cambios en general en el sector, pero tiene que ser dentro de un ámbito técnico y con seguridad regulatoria. Imagínate empresas que invierten miles y miles de millones de soles que se vean en un entorno de seguridad regulatoria. Eso es problemático.

