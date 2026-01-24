CEO de Revolut en Perú: “Estamos convencidos de que podemos tener mucho éxito frente a la banca tradicional peruana”

“Ser uno de los bancos líderes en el ámbito de personas naturales es un objetivo que tenemos en todos los países. No vemos ninguna razón por la cual no podríamos tener esta clase de éxito en el Perú”, comenta Labrot en conversación con El Comercio. En esta entrevista, el ejecutivo brinda más detalles sobre los planes de la compañía, los productos que prevén ofrecer y las metas que se han planteado para competir con los cuatro bancos más grandes del país.

– ¿Por qué apostar por el mercado peruano? ¿Qué indicadores los llevaron a considerar al Perú como un mercado objetivo?

El Perú se inscribe dentro de un plan mucho más grande. Revolut tiene la ambición de rápidamente llegar a 100 millones de usuarios activos, a una valoración de cerca de US$100 mil millones, y a operar en 100 países. El Perú, entonces, es parte de un plan global, y el país se inscribe dentro de una lógica más local, mirando a América Latina, que es un mercado de casi 700 millones de personas, donde aspiramos a replicar el éxito que tuvimos en Europa.

– Latinoamérica es un monstruo distinto a Europa. Y el Perú también.

Completamente, y por eso la estrategia es tener equipos locales fuertes y contar con licencia bancaria en todos los países a los que vamos. Lo que estamos haciendo en el Perú lo hacemos también en Brasil, México, Colombia y Argentina. Es una visión muy ambiciosa la que tenemos a nivel local. En ese contexto, el Perú es un mercado muy importante para nosotros por el tamaño del país y porque es un mercado que tiene mucha conexión internacional: hay alrededor de 3,5 millones de peruanos viviendo afuera que interactúan muchísimo con las personas locales. Y lo tercero es que se trata de un mercado muy dominado por la banca tradicional. Estamos convencidos de que, con nuestra propuesta de valor distintiva en el ámbito del negocio transfronterizo, un UX distintivo, y con la velocidad con la que podemos lanzar un nuevo producto, podemos hacer la diferencia.

– Han tomado el camino de una licencia bancaria completa, que implica un proceso que puede ser largo.

La licencia bancaria es un camino un poco más largo, pero estamos convencidos de que es el camino correcto. Es el camino que estamos usando en todos los países. Estamos dispuestos a esperar el tiempo necesario [que tome obtener la licencia] porque el Perú es un mercado objetivo, y estamos comprometidos en el largo plazo. La licencia bancaria nos va a permitir desarrollar rápidamente el abanico completo del producto y la propuesta de valor completa para ser mucho más competitivos y, justamente, enfrentar a los grandes bancos. Esta es una de las principales razones por las que creemos que podemos competir.

– ¿Se ven como una competencia fuerte de cara a la banca tradicional local? ¿Apuntan a competir con entidades como el BCP, BBVA, Scotiabank o Interbank?

Sí. Para el mercado objetivo típico de Revolut, nosotros estamos convencidos de que podemos tener mucho éxito frente a esta banca tradicional. Son tremendos competidores, no es que los esté menospreciando, pero confío mucho en nuestras fortalezas: una propuesta de valor distintiva, funcionalidades transfronterizas que son muy difíciles de replicar por un actor más local, y capacidad de innovación. Ahí podemos competir. También vemos gran potencial para captar al mercado no bancarizado. Es algo a lo que no estamos necesariamente acostumbrados, pero es una apuesta grande que queremos hacer. Tenemos un plan básico, que no tiene costo para operar. Es una cuenta corriente, sin costo, y estamos convencidos de que puede cubrir gran parte de las necesidades que tiene este mercado no bancarizado. Ahí el competidor más cercano es Yape.

En resumen, sí, en el mundo más bancarizado - tradicional vamos a competir con los cuatro bancos que nombraste; y en el mercado de inclusión financiera competiremos con Yape y otros actores de ese segmento.

– La inclusión financiera sigue siendo un reto importante en el país. Aunque se ha logrado avanzar mucho, los altos niveles de informalidad hacen que sea complejo avanzar de manera acelerada. ¿Cómo enfrentarán este contexto?

Una de las cosas que estuvimos mirando fue la penetración de lo digital en el Perú, porque hubo una revolución en los últimos cinco o seis años. Si me preguntabas esto hace seis años, mi respuesta habría sido muy diferente porque el Perú estaba muy atrás en términos de digitalización; tanto en el uso de smartphone como en el uso de la banca digital. Ahora diría que gran parte de ese espacio se ha ido cerrando. Nosotros anticipamos que la penetración de Internet digital y de smartphones va a llegar en el 2028 al 95% de la población en el país. En cuanto a la banca digital, nosotros pensamos que gran parte ya se resolvió. Con Yape la gente se acostumbró a manejar su dinero de forma digital. Hay mucho efectivo, pero el miedo a lo digital se fue perdiendo. La penetración de la banca digital va a ir incrementándose.

Este cambio también ha sido muy impulsado por el Banco Central y la SBS. Ambas entidades hicieron varias reformas en los últimos años para modernizar el marco tecnológico a través de billeteras de pago, interoperabilidad, cambios regulatorios donde se hicieron modificaciones -desde la SBS- para permitir el ingreso de actores digitales como nosotros, etc.

– ¿Estos cambios regulatorios han sido claves para que vean al Perú con otros ojos, también?

Completamente. Estuvimos viendo [el mercado antes], pero se fueron juntando los elementos. Algo que también estuvimos viendo hace mucho tiempo fue la cantidad de personas en el extranjero mandando remesas. Pero en los cinco últimos años, la modernización en el ámbito digital, en términos de marco regulatorio, billeteras de pago y la digitalización de los usuarios, ha sido tremenda. Es uno de los motivos por los que elegimos al Perú como un mercado objetivo en Latinoamérica.

– ¿Trabajan con un ‘timeline’ en mente de cara al tiempo que pueda tardar en llegar la aprobación de una licencia bancaria completa?

El tiempo no lo manejamos nosotros. Nosotros manejamos nuestra capacidad de ejecución, y estaremos avanzando lo más rápidamente dentro del marco regulatorio. [...] Hay un marco normativo que define el tiempo máximo [para obtener la licencia], pero es muy difícil dar una estimación; especialmente en un contexto en el que somos un actor muy novedoso. En nuestro modelo de negocio, estamos desafiando mucho al status quo. [...] Esto no es una queja, por si acaso: la interacción con la SBS ha sido súper buena, súper rápida, no tenemos ningún problema de este lado, pero el tiempo está en manos del regulador. Nuestro compromiso es avanzar lo más rápidamente posible [en esta meta]. Somos los principales interesados en [empezar a operar] rápidamente.

– Más allá de los avances en digitalización, el potencial ingreso de Revolut al mercado peruano sería, sin duda, disruptivo. ¿Están pensando acomodarse a las demandas que pueda tener el cliente peruano, por ejemplo, en aspectos como la presencialidad?

Revolut nació como un banco digital para resolver problemáticas transfronterizas. Ese es el corazón y ADN de nuestro modelo de negocio. Eso nos permite, también, tener la escala que tenemos, mantener el costo operativo y el nivel de eficiencia. Estamos convencidos de que están dadas las condiciones para que un modelo 100% digital esté funcionando. No vamos a tener sucursal, no está previsto; marginalmente estamos viendo la posibilidad de tener algunos ATM (cajeros automáticos), que ya se están implementando en España. Estamos revisando los números y los casos de negocio, para ver si esto aplica para el Perú o no. Pero nosotros estamos convencidos de que el modelo de banco 100% digital puede funcionar y va a funcionar en Perú.

Revolut ha aterrizado recientemente en América Latina.

– ¿Qué productos de Revolut podríamos ver primero? ¿Apuntan a tener todos sus productos disponibles en su portafolio de lanzamiento?

Apuntamos a que el portafolio sea lo más completo posible. Está la cuenta corriente multimoneda, que permite transferencias como las de Yape, pero a escala global. Esa es la propuesta de valor de Revolut. En lugar de que [el alcance] sea solamente en el Perú, es en el mundo entero.

– ¿Con tarifas competitivas?

[Entre Revoluters] es 100% gratuito. Donde entran los ‘fees’ muy competitivos –dependiendo de la suscripción del cliente– es en las transferencias hacia otros bancos, que pueden ser gratuitas hasta un límite. Pero nuevamente: el corazón [de Revolut] es la cuenta multimoneda, que permite transferencias y remesas en tiempo real, estilo Yape, pero a nivel global. Cualquier persona que esté en España, Brasil, Colombia, o cualquier otro lado, puede transferir en casi cualquier moneda y en tiempo real, sin ningún tipo de costo. Este va a ser el producto estrella. También vamos a tener los productos típicos, como tarjetas de crédito, créditos de consumo, el programa de fidelización RevPoints, y un abanico de beneficios y de suscripciones que estamos afinando –en Europa, por ejemplo, brindamos acceso al Financial Times gratis–. Vamos a partir con todo esto. También tendremos productos de inversiones como acciones, bonos internacionales, entre otros.

– ¿Buscarán tener disponibles funcionalidades como la compra de criptoactivos?

Apuntamos a tener el abanico completo de productos que se ajusten a la regulación local al día de hoy. Toda la parte de inversiones en acciones va a estar disponible. La parte de criptoactivos la estamos analizando. El marco regulatorio no está 100% claro. Sabemos que hay algunas pruebas que están en curso con algunos sandbox regulatorios y estamos viendo cómo avanzan. Cuando sea el momento, y si se da, también estaremos trayendo este tipo de productos. Es un análisis constante. Hoy te nombro algunos productos, pero, dependiendo el tiempo que va a durar el proceso, puede ser que haya muchas novedades de productos nuevos que se vayan lanzando en los mercados, que llamamos productos ‘core’, y que posiblemente estaremos trayendo al Perú. [...] La idea es partir con todos los productos ‘core’.

– ¿Ya están reclutando personal a nivel local?

El modelo de Revolut en el mundo es encontrar el equilibrio perfecto entre las mejores prácticas globales y el ‘expertise’ local. Yo estoy a cargo del ‘expertise’ local, que está principalmente enfocado en dos puntos: el cumplimiento normativo, porque cada país tiene sus especificidades como las licencias; y el ámbito comercial, porque estamos convencidos de que tenemos que adecuarnos. No se trata de copiar y pegar lo que hicimos en otro lado. Tenemos un ‘playbook’, pero la inversión en un equipo local está enfocada a localizar nuestra propuesta de valor para tener éxito. Y no estoy solo: ya somos 11 personas en el equipo, basadas en el Perú, y hacia el final de este 2026 esperamos tener alrededor de 60 personas. Cuando ya empecemos a operar, esperamos ser alrededor de 100 personas. Son número aproximados [...], pero estamos invirtiendo en talento local.

– Considerando las particularidades del mercado peruano, como la informalidad de ingresos, ¿cómo adaptarán sus modelos de score crediticio, por ejemplo, para cumplir con objetivos de inclusión financiera?

Claramente es un reto, pero la escala que tiene Revolut hace que estemos muy preparados para estos desafíos. Son retos que enfrentamos en Brasil, Colombia, México y Argentina, en distintas escalas, pues la informalidad y los porcentajes de mora pueden cambiar. Pero los tipos de desafíos son muy cercanos en todos los países. Tenemos todas las herramientas para enfrentarlos, y cuando terminemos este licenciamiento ya vamos a estar operando como banco completo en Brasil, México, y probablemente en Colombia y Argentina, que están en proceso de licenciamiento también. Vamos a tener ejemplos muy cercanos y muy contundentes para enfrentar estos desafíos.

- ¿Dónde ven las principales fuentes de ingresos para Revolut en el Perú? ¿Por la parte de remesas, intercambio de divisas, u otros productos?

Tanto en comisiones como en el margen financiero. Diría que en ese orden. Es cuestión de ver el P&L [ganancias y pérdidas] de Revolut en el mundo. Todavía somos un banco muy apoyado en el ámbito de comisiones que vienen por las temáticas de suscripciones, tasas de intercambio, cambio de moneda o por remesas a terceros –no entre Revoluters, porque ahí es 100% gratuito–. Típicamente, nuestras comisiones son mucho más bajas y mucho más competitivas que el resto del mercado por la eficiencia que tenemos. Eso lo compensamos con volúmenes, básicamente.

– ¿Dónde ve usted a Revolut al 2030 en el Perú? ¿Ve a la entidad entre los primeros cuatro bancos del país, compitiendo con los más grandes?

Ser uno de los bancos líderes en el ámbito de personas naturales es un objetivo que tenemos en todos los países. No vemos ninguna razón por la cual no podríamos tener esta clase de éxito en el Perú, apalancando nuestros conocimientos en todos los mercados y teniendo un equipo local muy potente. Estamos haciendo todo para ocupar puestos de liderazgo en el Perú.

– Este es el quinto mercado al que deciden ingresar en Latinoamérica. ¿Qué se viene para el resto de la región? ¿Ven otros potenciales mercados en el corto plazo?

En línea con nuestra visión principal, todos los días estamos analizando países en todos lados del mundo y, en particular, en América Latina. Lo más probable es que van a escuchar de nosotros en los próximos meses y años, a medida que vayamos terminando nuestras evaluaciones.