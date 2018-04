Champions League: Los 10 clubes de fútbol con mayores ingresos

- / -

FC Barcelona - € 648.3 millones (US$ 793.2 millones). El Barça registró una facturación récord la temporada pasada, pero aún así cayó al tercer puesto desde el segundo. Sin embargo, es importante señalar que los ingresos por transferencias no se incluyen en el ranking de Deloitte, por lo que no se tiene en cuenta la tarifa récord de £ 200 millones que recibió Barcelona de la venta de Neymar a PSG.