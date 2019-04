UEFA Champions League: los 11 jugadores más caros que continúan en la lucha

Esta semana se disputa la primera ronda de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Son ochos equipos que tienen el sueño de convertirse en los mejores de Europa: Tottenham Hotspur, Manchester City, Liverpool, Porto, Ajax, Juventus, Barcelona y Manchester United.

Grandes figuras como Lionel Messi del Barcelona, Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) forman parte de los ocho clubes más importantes de Europa en el 2019.

Este 9 de abril, se enfrentan Tottenham Hotspur vs. Manchester City y Liverpool vs. Porto, quienes darán inicio a los cuartos de final. Al día siguiente, harán lo mismo Ajax vs. Juventus y Barcelona vs. Manchester United.

En la siguiente fotogalería, te presentamos los 11 jugadores más valiosos que disputarán los cuartos de final de la UEFA Champions League, según Transfermarket.