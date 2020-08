Hoy es posible que casi cualquier cosa, desde un televisor, aspiradora, lavadora inteligente hasta un vehículo forme parte del “Internet de las Cosas” (IoT, siglas del término en inglés), y aunque tener un auto conectado no es lo más usual, en nuestro país esto ya es una realidad.

Y es que Chevrolet -a través de una alianza con Claro- arrancó la comercialización de su primer vehículo con esta tecnología: el Chevrolet Camaro 2020 (línea premium de la marca), al que se sumará el próximo jueves el All New Onix, sedán cuyo precio estará por debajo de los US$ 15.000, ya que la idea es llevar esta experiencia a un público más masivo, adelanta a este Diario su gerente general en Perú, Marco Kohatsu.

“Somos los primeros en introducir este tipo de tecnologías en el mercado automotor peruano y creemos que seremos los únicos por un buen tiempo. Todo el desarrollo que hay detrás nos ha tomado cuatro años”, asegura.

Explica que su propuesta está basada en dos pilares, el primero es su plataforma de seguridad OnStar que contempla servicios de asistencia remota las 24 horas del día y toda la semana en casos de emergencias vehiculares, robos, asistencia mecánica y otros.

Estos vehículos a través de unos sensores que lleva integrado pueden detectar un choque y generar una alerta automática, presionando o no un botón, para que los organismos de atención (Policía Nacional, bomberos y/o ambulancias) puedan llegar rápidamente al lugar.

Los conductores también pueden reportar un accidente de alguien externo, asaltos y el robo del auto. De ocurrir esto último se puede bloquear el motor de manera remota e impedir su encendido e, incluso, desacelerarlo en marcha hasta que se detenga.

CONEXIÓN WIFI Y MÁS

El otro pilar es el servicio conectado Chevrolet, que a través de la señal de Claro abre un mundo de posibilidades y que va más allá de tener WiFi.

Detalla que, tanto Camaro y All New Onix – además de tener un módem de internet integrado a su arquitectura para la conexión de máximo 7 dispositivos en un radio de 15 metros a la redonda- también pueden por medio de un aplicativo prender o apagar el auto; abrir o cerrar los pestillos de seguridad; encender el aire acondicionado; obtener diagnósticos remoto de su estado de mantenimiento, entre otras alternativas.

Sostiene que este sistema funciona con una eSim, dispositivo incorporado al vehículo y que se conecta a las redes móviles 4G, sin necesidad de utilizar una tarjeta plástica y tiene una antena que es 12 veces más potente que la de un celular, mejorando la conexión en cualquier recorrido.

“Así como el celular lo hizo en su momento, los autos también han evolucionado y ahora no solo cumplen la función básica de movilidad. Ahora son también una especie de ‘smartcar’”, acota.

Pero, ¿cuánto más caro será para el consumidor adquirir un auto conectado? Según Kohatsu este servicio no tendrá ningún costo por tres meses, pero luego el usuario deberá contratar un plan de Internet con Claro, que asegura son paquetes de 1, 3 y 5 años menos costosos que los planes móviles, pues la mensualidad va desde los S/ 20 (2GB) hasta los S/ 120 (20GB).

LANZAMIENTOS Y PROYECCIONES

De esta manera, la marca hace borrón y cuenta nueva a la pandemia y avanza con su plan de lanzamientos proyectados para este 2020 en Perú.

Antes de la cuarentena, introdujeron dos renovados modelos y en los próximos meses, sin contar el All New Onix (cuya proyección al primer año es colocar 1.500 unidades), presentarán en sociedad seis modelos más con la opción de conectividad. Entre los que destaca su SUV Chevrolet Tracker, que también llegará a un precio competitivo, revela el ejecutivo

A julio, Chevrolet -del fabricante estadounidense General Motors- logró vender en el segmento de livianos 3.346 unidades, con una recuperación importante el mes pasado respecto a junio, debido a las acciones realizadas por la marca y este mes esperan que el ritmo sea igual de positivo.

“En el primer semestre del año, General Motors (dueña también de Isuzu) se posicionó como la tercera marca del sector automotor y nuestro objetivo es mantener este lugar en el consolidado del año, gracias al nuevo ‘line up'”, asevera Marco Kohatsu.