Cineplanet publicará lista de comida que puedes ingresar

Luego de que ayer la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) diera a conocer ayer su aclaración del fallo que ordena a Cineplanet permitir el ingreso de comida y bebidas, Fernando Soriano, CEO de la cadena, ratificó que no aumentarán los precios de las entradas a los cines y que las experiencias de los clientes no se verán afectadas. Asimismo, se refirió a los "productos similares" que podrán ser consumidos en sus salas.

"Seguiremos brindando la mejor experiencia al cliente que es lo más importante. Si subo algún precio impactaré a mis clientes fieles y eso es lo que menos queremos hacer", subrayó en entrevista con El Comercio.



PRODUCTOS SIMILARES

Luego de la aclaración del Indecopi sobre los productos similares que se deberán dejar ingresar a los establecimientos del cine, Soriano comentó cuáles serán sus planes frente a esta medida.

"Lo que haremos nosotros es educar al cliente. Lo que menos queremos es tener una confrontación con ellos", indicó. Desde el punto de vista de Soriano este panorama aún no es claro para los clientes por la desinformación que existe.

Otra medida será que Cineplanet mostrará en su plataforma web el listado de productos permitidos para evitar inconvenientes con sus clientes. Según menciona, esto deberá estar para el día que vence el plazo establecido por Indecopi (16 de marzo), de manera que el 17 de marzo los clientes puedan asistir informados.

En relación a los productos sustitutos, por ejemplo, que reemplacen al pan con hot-dog que ofrece la cadena de cines (como el pan con chorizo); su ingreso no se podrá dar porque no se encuentra dentro de la resolución.

Así mismo, Soriano se refirió a los mecanismos que utilizarán para controlar el ingreso de alimentos.

“Tenemos que facilitarle al cliente el proceso, muchos controles sería tedioso. Parte de brindar la experiencia al cliente es no intensificarlos y no ser tan rígidos al principio", señaló aclarando que ello no implica que permitirán el ingreso de productos más allá de lo que ordenó el Indecopi.

PRODUCTOS SANOS E HIGIÉNICOS

Uno de los puntos que se presentó en la denuncia de Aspec estaba relacionado a la ausencia de productos “saludables” en sus confitería. Frente a ello, el CEO de Cineplanet también se pronunció.

“La resolución no habla de productos saludables como frutas. El documento habla de que dejaremos ingresar productos similares a los que expendemos”, insistió.



Asimismo, mencionó que los productos que ingresen tiene que ser higiénicos, es decir, que no se vendan de manera informal. "Esta va a ser la línea gris en este caso. Frente a ello, no vamos a prohibirles, vamos a guiar en función de la resolución; pero no deja de preocuparnos que Indecopi nos pide cautelar a nosotros la salubridad", recalcó.



En tanto, ante la posibilidad de un retiro de productos en el área de confitería para reducir la variedad de productos que puedan entrar bajo la denominación de “similares”, Soriano señaló que ese escenario sería improbable.



"Vamos a trabajar en reducir los precios de confitería para no perder a nuestros clientes que la consumen", culminó.

POSICIÓN DE CINEPLANET

“Nuestra industria y modelo de negocio se ha visto afectado. Esto incluye a nuestras remodelaciones, construcciones, etc. Vamos a seguir en la línea legal hasta donde podamos llegar”, recordó el CEO de Cineplanet.



A su vez, aplaudió la decisión del Indecopi de quitar a los cine "Prime" de la resolución, ya que ello demuestra que este tipo de negocios es complementario. No obstante, seguirán apelando por los cines de formato regular.

"Aún esperamos que puedan fallar a nuestro favor, ya que este negocio no puede vivir sin seguir su modelo original".



Para ello, la empresa tendría que recurrir a la siguiente instancia que será el Poder Judicial al haber agotado las opciones en el Indecopi.

