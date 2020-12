Conforme a los criterios de Saber más

El Ejecutivo publicó recientemente los protocolos sanitarios de operaciones ante el COVID-19 para los cines, gimnasios y salas de juego.

Así, después de casi nueve meses, estos negocios abrirán sus puertas al público, como parte de la fase 4 de la reanudación de actividades económicas.

Sin embargo, deberán cumplir una serie de disposiciones, incluidas varias restricciones, para evitar el brote de la pandemia.

CINES

En el caso de los cines, se señala que el aforo permitido es del 40% del total y que las butacas de las salas deben separarse al menos por dos metros en sus 360 grados. También se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas, por lo que los ingresos por este canal quedan congelados de momento.

Protocolos para cines.

La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) –que agrupa a Cineplanet y Cinemark, entre otros– indicó que “estas medidas hacen inviable retomar las operaciones e, incluso, podrían llevar a la quiebra a las cadenas”. Por ello, solicitó que el Ministerio de la Producción –encargada de los protocolos– revise esas disposiciones.

“Bajo estas condiciones, reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar solo con la venta de entradas”, indicó Mónica Verdeguer, presidenta de la Anasaci.

Los ingresos por confitería en Cineplanet (que cuenta con 39 complejos y casi 300 salas en el país) representaron el 40,9% de los ingresos en el 2019 , según un informe de Apoyo & Asociados. La venta de entradas significó el 50,9%.

Al cierre del primer semestre de este año, la empresa registró una caída interanual de casi 65%, según Class & Asociados.

Si bien prefirió no detallar una cifra, Diana López Chiu, gerenta de márketing de Cinemark (que cuenta con 13 complejos y 126 salas), indicó que la confitería es una “importante unidad de negocio” y que no es factible separar esta operación de la venta de entradas.

CASINOS Y GIMNASIOS

La disposición para las salas de juego (casinos y tragamonedas) es que operen con el 40% de aforo, además de la prohibición de entregar alimentos y bebidas.

Protocolos para salas de juegos.

Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja) –que agrupa a 739 locales–, respaldó la publicación de los protocolos para la reanudación de operaciones.

“La idea es que, con esta publicación, las empresas que pudieron resistir empiecen a recuperarse. Sin embargo, se estima que el 20% no podrá abrir”, refirió.

Calderón señaló que este proceso de recuperación también permitirá la reactivación de plazas laborales.

“Ya se han desactivado varias suspensiones perfectas. En marzo, teníamos registrados 86.900 trabajadores directos en planillas. En una semana, al menos, entre el 30% y 40% se reinsertará”, remarcó.

Luis Lobato Reátegui, gerente general de Smart Fit Perú, recibió con optimismo la publicación de los protocolos para su rubro, pero cuestionó que la actividad haya sido una de las últimas en reactivarse.

Protocolos para gimnasios.

Reátegui instó al Gobierno a aumentar el aforo al 50%, como “se usa en todos los países”. Agregó que prevén cerrar el año con una caída en sus ingresos de 85%, debido a que solo facturaron entre enero y marzo.