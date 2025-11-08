Clínica Ricardo Palma moderniza su identidad: así cambia su imagen para conectar con una nueva generación de pacientes

Clínica Ricardo Palma cambia de identidad, con nuevos colores, iconografía y eslogan. Esto, para una mejor recordación de la marca en base al ícono que viene utilizando desde hace 50 años: el famoso Tumi, que se relaciona con los orígenes de la medicina en el antiguo Perú.

El cambio podrá ser visto por los cientos de miles de conductores y pasajeros que diariamente transitan por la Av. Javier Prado a partir de enero, fecha estimada para su implementación en la fachada del establecimiento de salud, apunta Daniel Grajeda, gerente de Gestión Comercial y Marketing de la Clínica Ricardo Palma.

“Ahora estamos probando los últimos retoques, de tal manera que ya podríamos tener fachada nueva desde inicios del 2026”, precisa.

Por lo pronto, la firma de salud ya ha implementado este rediseño en el 100% de sus activos digitales y productos.

Y para los próximos meses espera hacerlo de forma paulatina en todos los ambientes de la clínica: ginecología, consulta externa, pediatría farmacia, de tal manera que no afecte “las operaciones diarias” y la comodidad de los pacientes y afiliados.

“El personal (2.500 colaboradores) está completamente implicado. Incluso, ya estamos cambiando los uniformes, pero lo más importante es calar con nuestro nuevo eslogan, el cual es una promesa para los pacientes: Toda una vida contigo”, anota Grajeda.

Nuevo logo, imagen y colores de la Clínica Ricardo Palma. (Foto: Clínica Ricardo Palma)

Relata que este eslogan y el ‘rebranding‘ surgieron a raíz de un estudio de mercado que resaltó tres características de la Clínica Ricardo Palma: la calidez de su atención asistencial, la gran capacidad resolutiva de su equipo médico y la ‘ventaja’ de realizar todas las atenciones médicas en un solo local.

En esa línea, la clínica llevó a cabo más de media docena de campañas internas para “llevar esto” a todo nivel, desde la gerencia general hasta el último de los colaboradores.

“Y, también, a los más de 50 mil afiliados que hoy en día confían en nosotros y que, básicamente, confían en la empatía con la cual podemos curarles”, añade Grajeda.

En esencia, la clínica ha cambiado sus colores, yendo “más hacia los azules, que simbolizan curación y sanación”, incluyendo colores más disruptivos (lila) para ofrecer un mayor dinamismo y énfasis en la comunicación.

Del mismo modo, ha modificado la iconografía, haciéndola mucho más simétrica, consolidada y simple.

“Lo que estamos buscando son tres cosas: generar nuestra nueva identidad, generar una promesa de valor y modernizar mucho más nuestra imagen con toda esta inversión en canales digitales que estamos haciendo”, señala Grajeda.

MÁS AFILIADOS

La clínica espera, ciertamente, atraer más afiliados con este ‘rebranding‘.

Para el 2029, estima tener 62 mil afiliados, pero al día de hoy ya se acerca a los 55 mil, lo que la lleva a proyectar que romperá la barrera de los 60 mil en el 2026.

Para reforzar esto, se encuentra alistando su Portal de Paciente, App donde el público podrá sacar citas y revisar sus historias clínicas.

“Ahora estamos terminando las últimas pruebas y deberíamos tenerlo listo antes del cierre de este año”, manifiesta Grajeda.

Los cambios en la Clínica Ricardo Palma coinciden con su 50 Aniversario, que cumplió en junio pasado.