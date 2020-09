Conforme a los criterios de Saber más

Solían ser puntos de encuentro recurrentes para campeonatos deportivos, conciertos o eventos sociales. En la actualidad y debido al COVID-19, los clubes no reciben más que a unas cuantas personas que se encargan de realizar labores administrativas y de mantenimiento. Ello ha implicado que estas entidades deban pasar por escenarios complicados, y en algunos casos, estén a un paso de la inestabilidad financiera.

Es por ello que la Asociación Nacional de Clubes Deportivos y Culturales del Perú (ANCP) envió el último miércoles 16 una carta al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en la cual se consigna una solicitud formal para que se dé la reanudación de las actividades deportivas en los clubes sin fines de lucro, considerando que la misma ya está permitida en los espacios públicos.

“Las Juntas Directivas de los clubes deportivos que integran la ANCP hemos desarrollado protocolos de prevención y bioseguridad que permitirán realizar un estricto control de las personas que asistan a nuestras sedes, además de que hemos reducido los aforos de los distintos servicios manteniendo la distancia de 1,5 metros entre cada usuario y adecuado nuestras instalaciones para evitar la formación de grupos de personas”, se lee en dicha carta.

En la misiva, según Fernando Cánepa, presidente de dicha asociación, se reitera que los clubes están sufriendo “enormes pérdidas económicas debido al cierre de sus instalaciones, puesto que basan sus ingresos en las cuotas de mantenimiento mensuales de los asociados que, en una gran mayoría, han dejado de pagar por que no hacen uso de sus instalaciones”.

A su vez, Juan Carlos Romero, presidente de la Asociación de Gerentes y Administradores de Clubes, Condominios y Afines del Perú (Asogeclub), reitera que la morosidad de estas instituciones a escala nacional se encuentra, en promedio, en entre 40% y 60%, siendo en algunos casos de hasta 90% en algunas provincias.

“Estamos bastante complicados y ya económicamente no sabemos qué hacer. Estos meses nos han servido para implementar protocolos, reestructurarnos en todos los sentidos; ha sido una reingeniería total”, indica.

Así, Romero enfatiza en conversación con este Diario que los clubes buscarán priorizar en este momento la práctica deportiva, “considerando el deporte como medio para mantener la salud física y mental, que sería muy beneficioso que se nos permita reiniciar nuestras actividades”.

LOS CASOS

“En estos seis meses que llevamos sin poder atender a nuestros asociados, hemos sentido un fuerte golpe a la economía de la institución, toda vez que varias obligaciones económicas no desaparecieron”, precisa Ángel Cáceres, gerente general del Club Tennis Las Terrazas Miraflores. Según el ejecutivo, la morosidad registrada entre marzo y agosto por el club asciende a 41% y, debido a la situación actual, su planilla debió reducirse de 213 trabajadores a 139, luego de que la entidad cancelara diversos contratos temporales.

Ante esta coyuntura, Cáceres añade que el club acordó ofrecer a todos sus asociados –desde mayo y hasta marzo del 2021– un 30% de descuento en el valor de la cuota ordinaria, la postergación del pago de una cuota extraordinaria y el no pago de otros servicios.

Hans Cáceres, gerente general del club Lawn Tennis, explica que el 67% de sus ingresos proviene de alquileres de espacios para eventos, entre otras actividades, y el 33% restante es cubierto por la cotización de sus asociados. Frente a esta realidad, explica que no han podido ofrecer descuentos a sus asociados, pero sí fraccionamientos de pago. A ello se suma que la morosidad actual del club asciende a 85%.

“Nosotros tenemos 1.000 asociados. Hubo renuncias lamentablemente, y en algunos casos la deuda es incobrable. Aún no hemos excluido a ningún asociado por deuda, pero ya sabemos que 10% de los asociados pasaron a ser incobrables”, explica.

Para Cáceres, del Lawn Tennis, si los clubes no pueden abrir sus áreas deportivas desde el primero de octubre –mes en el que debe iniciar la fase 4 de reactivación–, el club entrará en una situación inestable debido a los impagos.

“Nuestra morosidad llega a más de 80% porque la mayoría de asociados piensa que si no lo usa, no lo paga. El no poder abrir nos está perjudicando”, remarca.