Comcast desafía a Fox para comprar al grupo europeo Sky

Comcast, el mayor operador de cable en Estados Unidos, ofreció el martes pagar US$31.000 millones para adquirir a Sky, en desafío a los esfuerzos de 21st Century Fox del magnate Rupert Murdoch por tomar control del grupo europeo de televisión.

Comcast Corp, un gigante de los medios de US$184.000 millones dueño de NBC y de Universal Pictures, dijo que ofreció 12,50 libras esterlinas por acción, un precio significativamente mayor a las 10,75 libras por papel que accedió pagar Fox por Sky.

Las acciones de Sky escalaban casi 21% a las 1018 GMT en la bolsa de Londres.

Presente en 23 millones de hogares en Europa y conocida por sus innovaciones tecnológicas, la cadena británica Sky ya había acordado su venta a 21st Century Fox, pero la operación fue retrasada por preocupaciones de los reguladores sobre la influencia de Murdoch sobre la producción de noticias y la agenda pública en Reino Unido.

La situación ya se había complicado con un acuerdo separado por US$52.000 millones de Walt Disney para comprar los activos de Fox, incluyendo a Sky.

“Nos gustaría ser propietarios de Sky en su totalidad y trataremos de adquirir más del 50% de las acciones de Sky”, dijo el presidente ejecutivo de Comcast, Brian L. Roberts.

“Sky y Comcast encajan perfectamente: ambos somos líderes en la creación y distribución de contenidos”, añadió Roberts en una conferencia telefónica.

La más reciente ronda de acuerdos importantes en la industria de medios indica que las cadenas tradicionales de televisión por cable ya están sintiendo la presión por haber perdido clientes debido a la competencia de servicios de contenido “streaming” como Netflix Inc y Amazon.com Inc..

Las acciones de Sky operaban en 13,34 libras, puesto que los inversores esperaban que ahora se inicie una puja que llevará a las partes a mejorar sus ofertas.

“La reacción inicial en los precios de la acción sugiere que esta historia aún está lejos de terminar, puesto que el precio de Sky ya está por encima de la propuesta hecha por Comcast”, dijo Richard Hunter, jefe de mercados de Interactive Investor.

La más reciente oferta enfrenta a Comcast contra Murdoch, el magnate de 86 años que ayudó a lanzar Sky en Reino Unido, y que se había acercado a finalmente tomar las riendas de la cadena británica tras su primera oferta por la compañía hace ocho años.

