La política de “Clean Venue” (recinto limpio) obliga a eliminar toda referencia comercial ajena a los auspiciadores oficiales dentro de los estadios del torneo. Sin embargo, lejos de desaparecer de la conversación, varias compañías aprovecharon precisamente esas restricciones para fortalecer su presencia en redes sociales y conectar con millones de consumidores sin pagar las millonarias cifras que exige un patrocinio oficial.

Para Daniel Chicoma, profesor de Marketing de ESAN, las marcas entendieron que hoy existen muchos espacios para participar de la conversación sin infringir las normas de la FIFA.

Especialistas explican por qué la creatividad terminó imponiéndose sobre las restricciones y qué pueden aprender las empresas peruanas (Foto: Radio Fórmula)

“Las marcas se pueden conectar con la emoción vívida sin mencionar oficialmente el evento. Redes sociales, reuniones entre amigos, las barras o las reacciones frente a las jugadas permiten construir contenido respetando las restricciones”, sostuvo.

El especialista añadió que este Mundial confirma el regreso del news hacking, estrategia que consiste en aprovechar noticias de alto impacto para potenciar el reconocimiento de marca.

De la censura a la viralización

Caso Levi’s: cuando tapar un logo lo hizo más visible

Quizá el caso más emblemático fue el de Levi’s. Al ser sede de partidos del Mundial, el Levi’s Stadium (ubicado en Santa Clara, Estados Unidos) tuvo que cubrir su tradicional logo rojo por orden de la FIFA.

La marca decidió convertir esa limitación en el eje de toda su comunicación, replicó la lona blanca que cubría el estadio en sus perfiles digitales y desarrolló publicaciones donde “autocensuraba” su propia identidad, confiando en que el icónico rectángulo rojo seguiría siendo reconocible.

Especialistas explican por qué la creatividad terminó imponiéndose sobre las restricciones y qué pueden aprender las empresas peruanas. | Foto: Difusión/Instagram

“Cuando una marca tiene suficiente brand equity, ningún reglamento la borra; la FIFA quiso neutralizarla y terminó dándole un escenario mundial gratuito”, explicó Nathaly Montoya, directora de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC.

Para Ximena Vega, CEO de Claridad, la compañía entendió que el verdadero activo era la fuerza de su identidad visual. “La prohibición del Mundial se convirtió en un blooper e incluso en la pieza de intriga de la campaña. Cuando todos querían taparla, Levi’s terminó siendo protagonista”, afirmó.

Caso Heinz: el logo que todos reconocían

Algo similar ocurrió con Heinz. En los palcos oficiales del Mundial los envases fueron cubiertos con cinta negra para ocultar la marca. Lejos de incomodarse, la empresa publicó exactamente esa imagen en sus redes sociales utilizando su clásico lema.

“La marca respondió de manera inmediata e inteligente utilizando su misma plataforma de comunicación. Ni siquiera fue necesario mencionar el nombre para que todos entendieran la ironía”, comentó Vega.

Montoya considera que Heinz entendió que la propia censura era el mensaje. “Tras taparle los logos con cinta negra, respondió utilizando esa misma cinta como recurso creativo. No compitió por los derechos, sino por la atención”, mencionó.

Especialistas explican por qué la creatividad terminó imponiéndose sobre las restricciones y qué pueden aprender las empresas peruanas. | Foto: Difusión/Instagram

Caso Gillette: espuma en lugar de censura

El Gillette Stadium (ubicado en Massachusetts, Estados Unidos), sede de varios partidos, también debió ocultar su nombre. La empresa respondió cubriendo el logo con una figura que simulaba una enorme capa de espuma de afeitar.

Para Chicoma, el resultado fue uno de los mejores ejemplos de ambush marketing, una estrategia mediante la cual las marcas logran asociarse con un gran evento sin ser patrocinadoras oficiales.

“La creatividad permitió convertir una restricción en notoriedad. Gillette logró que la conversación girara nuevamente hacia la marca”, sostuvo.

Especialistas explican por qué la creatividad terminó imponiéndose sobre las restricciones y qué pueden aprender las empresas peruanas. | Foto: Difusión/Instagram

Caso Burger King Ecuador: cambiar las palabras para seguir jugando

Uno de los casos más comentados en América Latina fue el de Burger King Ecuador, que evitó utilizar las palabras protegidas por la FIFA creando su propio lenguaje: FAFI, DIALMUN y PACO reemplazaron a FIFA, Mundial y Copa.

Cuando recibió observaciones por parte de la organización, respondió con un nuevo comunicado donde tachaba precisamente esas palabras, generando todavía más repercusión.

“Entendió la cultura mejor que los propios sponsors. Convirtió la restricción en contenido”, afirmó Montoya.

Caso KFC: el sabor “extraoficial” del Mundial

KFC eligió una ruta distinta. Sin desafiar directamente a la FIFA, lanzó promociones, productos coleccionables y activaciones con figuras del fútbol para vincularse emocionalmente con los aficionados.

Según Chicoma, la marca apostó por asociarse a las celebraciones del torneo más que al evento en sí, demostrando que existen múltiples formas de participar sin vulnerar los derechos comerciales.

¿Qué pueden aprender las marcas peruanas?

Los especialistas coinciden en que el mayor aprendizaje no pasa por desafiar a la FIFA, sino por entender cómo funcionan hoy las conversaciones digitales. “No hace falta ser patrocinador para estar en la conversación, pero sí jugar dentro de la ley”, advirtió Montoya.

La especialista recordó que en el Perú, Indecopi sanciona los actos que puedan generar una asociación indebida con marcas o eventos protegidos, por lo que recomienda evitar nombres, logotipos o elementos oficiales y apostar por referencias culturales, humor y creatividad.

Chicoma agregó que las marcas tienen hoy múltiples escenarios para conectar con el público sin necesidad de comprar los derechos oficiales. “Aunque los estadios sean territorio tomado, todavía existen muchos espacios libres para actuar: redes sociales, centros comerciales, restaurantes o alianzas con futbolistas e influencers”, mencionó.

Para Vega, el Mundial deja una conclusión clara para cualquier empresa. “La creatividad en momentos así es la que hace los verdaderos goles. Las marcas que saben cuidar su patrimonio, aprovechar el momento y responder con agudeza son las que terminan capitalizando toda la conversación”, dijo.

Todos los especialistas coincidieron que en una época en la que la atención vale tanto como la inversión publicitaria, el Mundial 2026 dejó una lección inesperada: algunas de las campañas más recordadas del torneo fueron precisamente las de quienes nunca aparecieron como patrocinadores oficiales.