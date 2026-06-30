Por Fiorella Gil Mena

A pocos días de culminar la fase de grupos del Mundial 2026, una de las batallas más comentadas no se libra dentro de la cancha, sino en el terreno del marketing. La decisión de la FIFA de cubrir los logos de marcas que no forman parte de sus patrocinadores oficiales —como Levi’s, Gillette o Heinz— y que tenían presencia en diversos estadios desencadenó una serie de respuestas creativas que terminaron convirtiendo la censura en publicidad gratuita y viral.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.