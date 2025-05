Hace unos días se presentó en el Perú Kiwi, una empresa de tecnología financiera (‘fintech’) con una clara orientación al sector de la salud. Su objetivo principal es ayudar a los pacientes a costear diferentes tratamientos médicos, reducir los casos de falta de pago y permitir que más personas accedan a la atención que necesitan sin preocuparse excesivamente por el costo inmediato.

Según datos del INEI, solo el 4,5% de la población cuenta con seguros privados, llo que significa que el 95,7% depende de seguros públicos como el SIS y EsSalud. Esta dependencia a menudo se traduce en largas listas de espera, lo que en muchos casos obliga a las personas a endeudarse para cubrir sus tratamientos médicos. Es ahí donde Kiwi aparece como una alternativa.

“Nosotros nos dirigimos a los pacientes de los segmentos medios y C-D justamente para darles la capacidad de pago de los distintos procedimientos médicos que necesiten y que no puedan cubrir, ya sea porque no tienen un seguro médico privado o porque el que tienen no lo cubre. Incluso, para financiar cualquier tipo de coaseguro que necesiten”, señaló a El Comercio Daniella Poppe, CEO de Kiwi Perú.

¿Y cuál es el respaldo financiero para el funcionamiento de Kiwi? Esta start-up ha recibido una inversión inicial de US$10 millones, provenientes de distintos fondos. También, cuenta con el respaldo de HFD, uno de los mayores financiadores de salud de Estados Unidos. Además, Kiwi forma parte del ecosistema del Grupo Alese, un holding con presencia en finanzas, agroindustria y retail en Latinoamérica.

Se adelantó que hasta el momento, se pueden financiar a través de Kiwi procedimientos dentro de áreas médicas específicas como oftalmología, odontología, estética, dermatología y cirugías bariátricas. En la conferencia de presentación se adelantó que en breve se incluirá tratramientos de fertilidad.

¿Cómo acceder al financiamiento?

De acuerdo con Poppe, el proceso para obtener financiamiento con Kiwi es rápido y seguro. Todo el procedimiento es completamente digital. Para una preevaluación, el potencial cliente solo necesita proporcionar sus datos de contacto y su número de DNI, además de una declaración de ingresos.

Con esta información, el sistema puede realizar una evaluación en menos de 5 minutos y determinar si la persona tiene un crédito preaprobado.

Kiwi (Foto: web de Kiwi)

Una vez que el crédito ha sido preaprobado, el segundo paso requiere la presentación de un recibo de servicios (agua, luz, etc.), el presupuesto médico detallado del procedimiento que se desea financiar (que es clave para la validación) y un sustento de ingresos. “No nos referimos necesariamente y en todos los casos a un sustento de ingreso tradicional que conocemos de una planilla, sino también, por ejemplo, recibos por honorario o también ‘yapeos’. Mucha gente del sector informal recibe mes a mes determinados montos por Yape y eso también lo evaluamos”, explica Poppe.

Montos a financiar

El rango de financiamiento que ofrece Kiwi actualmente va desde los US$500 hasta los US$5.000.

Una vez aprobado, el 100% del monto financiado se entrega directamente a la clínica o centro médico donde se realizará el procedimiento, en pocos días y sin papeleos para el paciente. Esto también no genera riesgos para la clínica.

Ayuda a médicos y centros médicos

Además de beneficiar a los pacientes, Kiwi trabaja estrechamente con las clínicas y centros médicos como socios estratégicos. Les ofrece servicios para que puedan financiar nueva tecnología que les permita brindar una mejor atención y también les proporciona servicios de ‘factoring’, lo que les permite adelantar sus cuentas por cobrar

Actualmente, la empresa ya se encuentra trabajando con 50 clínicas en el país. Dentro de sus planes de expansión, Kiwi proyecta expandirse a México y otros países de Centroamérica, con la ambición de consolidarse como un sector de apoyo financiero en la región.