Backus y sus empresas relacionadas informaron que han acordado con más del 90% de sus trabajadores una serie de medidas, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, entre las que se detalla que mantendrán los salarios actuales y casi la totalidad de beneficios de sus trabajadores hasta el 20 de marzo del 2021.

De acuerdo a la compañía, las medidas buscan proteger el empleo de sus trabajadores, por lo que se dispuso mantener los salarios actuales y casi la totalidad de los beneficios ya existentes. Así como, brindar una estructura de compensación de los días de licencia con goce de haber.

Además, entre los acuerdos alcanzados con empleados y con cinco de sus seis organizaciones sindicales, se encuentra la suspensión, entre marzo y agosto de 2020, del reparto de productos de la compañía a los empleados para priorizar la atención a clientes y consumidores.

No obstante, los acuerdos no han sido posibles con el 10% restante, pertenecientes al Sindicato Nacional de Obreros (SNO) de Backus. Con respecto a los trabajadores no representados por ninguna organización sindical, se suscribieron acuerdos individuales, informó la compañía.

Las cinco organizaciones sindicales vinculadas con el grupo empresarial que fueron parte del consenso son: el Sindicato Unitario de Trabajadores de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Cervecera y Afines del Perú (Sintraincer), el Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Cervecera AmBev Perú (Sutambev), el Sindicato Unitario de Trabajadores de Transportes 77 y el Sindicato de Obreros de Cervecería San Juan.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Masivas pruebas en mercados populares de lima, focos de contagio de Covid-19