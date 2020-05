La empresa de mudanzas de Germán Sorní, Door to Door Transports, se encuentra paralizada ante la propagación del coronavirus en el Perú. En el actual contexto de incertidumbre para el sector empresarial, la firma ha visto perjudicada sus operaciones destinadas a cubrir la realización de mudanzas internacionales, locales y de oficinas. El Comercio conversó con el director gerente para identificar las dificultades que actualmente enfrenta este sector.

—Partiendo de las alianzas con las que cuentan en distintos países para realizar las mudanzas, ¿anticiparon una coyuntura como esta para su negocio en el Perú?

No, fue algo muy violento. Yo inclusive estuve en el mes de marzo en Paraguay, asistiendo a una de las convenciones internacionales de empresas de mudanzas. Y estando en plena convención, se anuló porque el día anterior había salido el presidente paraguayo a decir que habían encontrado el primer caso de COVID-19. Inmediatamente, indicó que todas las reuniones estaban prohibidas, como conciertos o seminarios. El presidente de la asociación tuvo que dar por terminada la convención. Yo llegué un jueves al Perú, y un domingo el presidente indicó que el lunes siguiente se activaba la cuarentena.

Cuando [esta] nos agarró, teníamos varias mudanzas alrededor del mundo, no solamente en los puertos –en plenos trámites de importación y exportación–, sino también había mudanzas que estaban en los barcos, en pleno mar. Gran parte de la empresa aún se mantiene activa en teletrabajo porque tenemos que seguir manejando estas mudanzas que están alrededor del mundo. No hace muchos días entregamos una mudanza en Colombia, y ahí hay una serie de exigencias que hay que cumplir: el cliente tiene que pedir autorización para que la junta de propietarios pueda autorizar a ese vecino a hacer su mudanza, y también [tiene que] ir al municipio a pedir autorización. En ningún país hemos tenido problemas, salvo en Ecuador y Argentina, en Aduanas. Pero en el resto de países, se puede hacer la mudanza. Acá estamos con los brazos cruzados.

—¿Cuál es la situación actual del sector?

Tenemos a las empresas de mudanzas paralizadas desde hace más de 50 días. No está dentro de la fase 1 del Gobierno. Tenemos a familias que han llegado del extranjero con sus mudanzas justo antes de la cuarentena. El Gobierno ha dado la indicación de que la Aduana debe seguir trabajando para que aún haya fluidez en el comercio exterior. En la práctica, lo que es menaje de casa no es una prioridad para ellos. Lo que antes nos tomaba cinco días culminar Aduanas de Importación, ahora está tomando semanas y con absoluta incertidumbre. Antes, un cliente tenía que pagar –por decir un número– US$2.000 en gastos en el puerto, ahora [gasta] US$6.000. Lo que sí está aprobado es retirar esas pocas mudanzas, que estamos logrando sacarlas desde el puerto hasta nuestro almacén; pero no podemos ingresar a edificios o condominios, porque esa actividad no está contemplada.

—Teniendo en cuenta estas restricciones, ¿qué demandas presentan sus clientes?

Hoy día, por la crisis, todo el mundo está golpeado económicamente. [...] Las familias van a necesitar reducir sus gastos. Lo que va a pasar es que va a haber familias que van a requerir mudarse de una casa a un departamento. De un departamento grande a un departamento pequeño y habrán otros casos en las que tendrán que irse a vivir (por ejemplo) con el padre. Es una realidad. Yo entiendo que el Gobierno tiene que salvaguardar la economía familiar, pero al prohibirle a las familias mudarse, estás generando un problema económico.

Lo que también es curioso es que en el Decreto Supremo 80-2020 están ya permitiendo al comercio electrónico –en cuanto a bienes del hogar–. Si uno compra a una tienda por departamento o en retail una refrigeradora, un colchón, va a haber un camión con un equipo humano que va a hacer esa entrega. Eso sí está permitido, pero los mudanceros que también tenemos que entregar un colchón y una refrigeradora, no. La logística es exactamente la misma [con respecto al comercio de bienes del hogar] y el protocolo sanitario sectorial también va a ser el mismo.

El despacho de comercio electrónico ya está permitido dentro de las actividades en la primera fase de reactivación de la economía. (Foto: iStock)

—¿Qué informan a sus usuarios que tenían pedidos por atender?

Les explicamos la situación en la que nos encontramos. No podemos operar. Ahora, también se nos hace muy difícil para aquellas familias que ya están en el Perú y que han venido con una mudanza internacional. Recibimos una presión fuerte por parte de muchos clientes, pero hay que explicarles legalmente por qué es que no podemos [operar].

—Ante esta necesidad de continuar con las operaciones, ¿ya tienen medidas coordinadas para trabajar?

Tenemos protocolos listos para colocarlos ni bien se inicien las operaciones. Entiendo que, dependiendo del sector, estos deben ser presentados. Recordemos también que desde el inicio de la cuarentena, el sector transporte estaba autorizado. Es un tema que estamos afinando.

—¿Me podría dar más detalles sobre lo que han dispuesto?

Por lo pronto, los protocolos que estamos estableciendo para el inicio de las operaciones son la toma de temperatura a través de un termómetro infrarrojo: aquellas personas que superen los 37.5 no pueden ingresar. También, tenemos la desinfección de calzado y la declaración jurada –donde el colaborador tiene que mencionar si ha tenido la enfermedad o si ha estado en contacto con alguien–. Además, tenemos máquinas de desinfección para nuestros vehículos, mamelucos y mascarillas.

También, [tenemos normas] para cuando ingresemos al domicilio de nuestros clientes, además de todo lo que te acabo de comentar: el cubrecalzado. Vamos a ingresar al domicilio de los clientes con cubrecalzado y con gafas. Vamos a pedirle a nuestros clientes que todos los miembros de su familia deben mantener una distancia de dos metros con nuestros colaboradores.

Algunas personas deberán mudarse a domicilios de sus familiares o de menor valor, dado el deterioro de sus ingresos ante la ampliación de la cuarentena. (Foto: Shutterstock)

—Si bien ya tienen sus protocolos, hay resultados negativos de los meses anteriores para distintas empresas. ¿Cuánto les ha perjudicado?

Aún no tenemos la cifra, pero el negocio está paralizado. Hemos logrado articular los beneficios que el Gobierno en su momento ha brindado, pero al final la pérdida está ahí. El estado financiero va a arrojar rojo, y durante mucho tiempo, porque en los negocios de las mudanzas internacionales –más allá del levantamiento de la cuarentena– para que una mudanza internacional se dé es porque una persona se muda de un punto A hacia un punto B. Y si las fronteras van a seguir cerradas, entonces no va a haber mudanzas. La mudanza es la consecuencia de que alguien como tú o como yo se muda al extranjero ya sea porque tiene un contrato de trabajo para una multinacional o un diplomático. Hasta que las fronteras no se regularicen, el negocio va a estar muy mermado.

Habrá oportunidades para hacer servicios locales. Creo que va a haber una gran necesidad, porque en toda crisis pasa ese tipo de cosas: la gente tiene que hacer cambios en su familia, en sus gastos. Entonces, va a haber necesidad de gente que se quiere mudar de un departamento a otro para reducir gastos, pero ahorita están atados de manos. Y lo que está pasando es que hay empresas informales que están saliendo a hacer esos trabajos.

—¿Con ello planean orientar sus operaciones al mercado interno?

Nosotros estamos viendo otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, hoy el día, en el sector alimentos, los restaurantes tienen que adecuarse para comenzar a entregar las cartas a través de un delivery. Entonces, yo creo que por ahí va a haber una oportunidad de crecimiento en cuanto a una logística de unidades refrigeradas, porque los restaurantes están cerrados. Ahora todos necesitan despachos. Muchos están despachando sus cartas de manera congelada, entonces van a necesitar ahora ya una logística de distribución para refrigerados.

—En un buen año para la empresa, ¿cuánto es su facturación? ¿Y ahora cuáles son sus proyecciones?

En el 2019 llegamos a los S/ 10 millones. El 2020 va a ser un año negro. Lo que no se logró hacer en parte de marzo, en abril y en lo que viene de mayo, no se va a recuperar. En el negocio de mudanzas internacionales, me preocupan las fronteras. Se habilitan las mudanzas, podemos abrir la empresa, comenzamos; pero el negocio de internacionales va a seguir parado porque las fronteras siguen cerradas.

—Ante esta situación, ¿qué medidas considera deberían priorizarse?

Yo creo que hay que enfocarlo por el lado de la necesidad de los ciudadanos. Esta es una medida que va a permitirles manejar de la mejor manera su tema financiero. Creo que si ya están estableciendo protocolos para los artículos de bienes del hogar que se comercializan online, creo que está todo listo para hacer lo mismo para hacer las mudanzas; porque lo que los mudanceros transportamos son también bienes para el hogar.

