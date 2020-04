La forma de consumir cambió por completo a partir del freno repentino en la producción de muchos sectores, por las medidas ejecutadas para intentar aplanar la curva de contagio del coronavirus. Por eso, en estas últimas semanas, el e-commerce ha ganado terreno y ahora, con la próxima liberación de los servicios delivery, se convierte en el principal modelo de negocio.

Desde un inicio, la cuarentena significó un reto para las empresas, y muchas de ellas encontraron en la venta online un importante medio para mantenerse a flote. No obstante, ello también implicó un proceso de adaptación para aquellas que no contaban con experiencia en canales digitales y debían pasar por una transformación digital.

Esto es explicado en el informe “El despertar del e-commerce”, elaborado por la Agencia 121, especializada en publicidad y marketing. Dicho documento evidencia que debido a la inamovilidad, las personas están solicitando más servicios de entrega, aunque la preocupación por las medidas de seguridad incrementan la desconfianza, lo que influye en que apuesten por el comercio electrónico.

Así, solo en los primeros sietes días del estado de emergencia, del total de compra que movió el e-commerce, el 48% correspondió a productos para el aseo del hogar y un 30% a alimentos. Ello responde a la necesidad de adquirir productos de primera necesidad, pero Benjamin Edwards, fundador y socio de 121, reconoce esto como el resultado de varios fenómenos, siendo el modo de pago uno de los principales.

Pago no presencial

Los ritos de compra de hoy suelen terminar con el pago a través de plataformas no directas, como Yape, Plin, Lukita o mediante transferencias bancarias.

“Ha habido un shock en términos del comportamiento de compra de las personas, en donde el distanciamiento y la obligación de quedarse en la casa, obligan a buscar formas no presenciales de compra y pago”, explica Edwards.

Yape es una de las apps que facilitan el pago de servicios de manera virtual.

Los productos de primera necesidad recibieron más atención y las industrias dedicadas a su comercialización fueron las más beneficiadas. Asimismo, la categoría relacionada a bancos creció fuertemente, no solo porque las personas necesitan pagar sus deudas, sino porque se van produciendo pagos a través de las plataformas bancarias como pagos de servicios o suscripciones.

En cambio, las grandes tiendas en centros comerciales, que antes eran las que impulsaban el e-commerce, enfrentan actualmente una situación difícil porque están cerradas y la gente no está comprando en ellas. Por eso, están tratando de resolver ese barrera desarrollando soluciones de contenido para conservar el contacto con su público, hasta que empiecen a funcionar los servicios de delivery en su campo.

Negocios que han sabido adaptarse

De igual manera, existen otros negocios que han innovado en su línea de trabajo y han replanteado el servicio que ofrecen a los consumidores. Edwards asegura que eso ha sucedido en los market place como Lumingo o Mercado Libre, que arrancaron tibiamente porque sus plataformas de e-commerce y transaccionales están enfocados a bienes que no son perecibles, pero se han reconfigurando y ahora permiten hacer compras de supermercados.

“Muchos negocios que no tienen plataformas digitales o electrónicas acuden a estos marketplace para ofrecer sus productos y venderlos. A muchas empresas las pilló mal paradas, pero se están adecuando rápidamente”, indica. Esta adaptación consigue confianza en el consumidor, que antes era la barrera principal por la cual la gente no usaba los medios no presenciales.

Una estrategia implementada es el desarrollo de comunidades de intereses para no perder el vínculo con los clientes, como el caso de la industria bancaria, que se preocupa de enseñar cómo utilizar correctamente un medio de pago para sacar su mejor provecho. Por ello, las compañías que no han construido su marca, tendrán que crearla rápidamente.

Otro fenómeno que terminará de despegar, según Edwards, involucra el consumo de venta directa a hogares conocido como el modelo ‘D to C’ o ‘direct to consumer’. Algunas avícolas, como San Fernando y Avinka, ya vienen usándolo ofreciendo sus catálogos de productos en sus respectivas páginas web.

Comportamiento del consumidor en los próximos tres meses

Cuando se habilite el servicio de delivery para restaurantes habrá una gran demanda y se estima que en los próximos meses los repartos crezcan cerca del 30%. No obstante, queda en duda cuánto perdurará esta demanda debido a que el ritmo de gastos de los consumidores será otro en vista de la crisis económica.

Para Edwards habrá una pequeña recuperación para los negocios que sepan distinguir su servicio, porque no solamente es repartir un plato de comida sino que es repartirlo empaquetado correctamente y con las garantías del caso.

El Gobierno elabora un protocolo para que restaurantes operen vía delivery desde el 4 de mayo.

Con el paso de los meses, el comportamiento del consumidor será otro, pues las personas van a valorar más los espacios íntimos como el hogar y ya están descubriendo que muchos trámites presenciales pueden realizarse virtualmente.

Para este año se había proyectado que el mercado de e-commerce iba a crecer más de US$4.000 millones, pero esto no se cumpliría por la situación económica. Ante un ritmo de gastos distinto, probablemente haya mucho más transacciones no presenciales, aunque los montos de estas van a ser mucho menores.

Queda claro que el perfil del comprador ha mutado y ahora requiere abastecimiento constante, mismos precios o menores que en la tienda física, así como una compra rápida y confiable, que brinde una experiencia satisfactoria.

Revisa la galería al inicio de la nota y descubre cuánto aumentaron las visitas en las categorías que registraron más tráfico, de acuerdo al reporte “El despertar del e-commerce”.

