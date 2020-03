El paro económico por el nuevo coronavirus está alcanzando también a los medios de comunicación. Si bien la audiencia ha aumentado, la apuesta por publicidad en los mismos, que es la fuente principal de ingresos, registra una caída “abrupta” desde hace un poco más de dos semanas, afirma el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), José Antonio Miró Quesada.

—¿Cuál es el impacto que tiene la cobertura de la propagación del coronavirus en el consumo de medios de comunicación?

En estas circunstancias, el encendido en televisión se ha incrementado un 50% en promedio de lo que era normalmente. La gente está en sus casas, obedeciendo a la indicación, y busca a la televisión o a la radio para estar enterada de lo que está sucediendo.

Al haber un mayor encendido, también hay una mayor cantidad de horas que la audiencia [permanece] frente a los televisores y escuchando radio.

—Si bien en cuanto a consumo existe una mayor audiencia, ¿cuál es la situación que están enfrentando los medios para difundir esta información?

Nuestros periodistas y el personal en general están en la primera línea de batalla al tener que salir a cubrir todas las noticias y todos los frentes como tal, y son consecuentemente [situaciones] de alto riesgo.

—Además de ello, ¿cómo les está perjudicando la situación de emergencia nacional por la propagación del virus?

A partir del 12 de marzo, hubo una caída abrupta de 90% de la inversión publicitaria. Evidentemente, esto golpea a todos los medios [...] y esta situación se está manteniendo hasta ahora. El problema es que esto no va a tener como fecha de término el levantamiento del estado de emergencia, porque esto es una rueda, y hasta que logre girar como debe ser yo calculo que deben pasar 60 días.

—Partiendo del perjuicio en la inversión, ¿qué otros efectos se desprenden?

No solamente se ha levantado la pauta publicitaria, sino que quienes hoy día tienen obligaciones por pagar a los medios de comunicación –por publicidad ya transmitida– no lo están haciendo, porque tienen la misma preocupación que tenemos también los medios de comunicación, y lo que están haciendo es cuidar su caja. Las obligaciones de las empresas siguen siendo las mismas, y se tienen que seguir pagando las planillas y atendiendo varias obligaciones más allá de aquellas que el Gobierno haya pospuesto, como son obligaciones de carácter tributario. Pero no son las únicas obligaciones, hay muchas más que son las que tenemos que ir atendiendo para poder mantener el gasto corriente que implica la salida del personal a la calle para atender estas necesidades de comunicación.

"[Los medios tradicionales] pueden orientar al público respecto a lo que realmente sucede y contrastar la verdad versus lo que están dispuestos a escuchar en las redes sociales". (Foto: Pixabay)

—En vista de esta situación, ¿qué acciones se deberían ejecutar?

Lo que sucede es que se está quebrando la cadena de pagos, porque desde el momento que no hay inversión publicitaria en los medios de comunicación, [estos] hacen un esfuerzo colosal por seguir en el aire. Lo que tendría que suceder es que se tiene que recomponer –de alguna manera– la cadena de pagos, de tal manera que todo el circuito productivo del país pueda seguir operando como debería operar. Si no se restablecen las cadenas de pago, entonces podríamos estar en una situación realmente crítica.

Esto también teniendo en cuenta que algunos medios de comunicación han comenzado con una apuesta por el modelo de suscripción...

Definitivamente, golpea en los esfuerzos que tienen los medios de comunicación escritos por estas posibilidades de cobrar por el contenido. La única recomendación que yo haría es que los medios tienen que apelar a tener contenidos de mucha calidad de tal manera que el público suscriptor se vea atraído.

—El público también se puede ver atraído por contenido que no es necesariamente cierto. ¿Qué papel desempeñan frente a ello los medios tradicionales de comunicación?

Se puede escuchar en redes una serie de cosas que simplemente [se] dicen sin el menor apego a la seriedad y se comentan con toda ligereza como tal. Lo que termina sucediendo es que el público [sintoniza] el canal de televisión o la radio con el objeto de contrastar esas informaciones que son evidentemente alarmistas o poco ciertas (respecto a lo que se está diciendo en redes sociales). Y esa es otra función social que cumplen los medios de comunicación serios como radio y televisión: pueden orientar al público respecto a lo que realmente sucede y contrastar la verdad versus lo que están dispuestos a escuchar en las redes sociales.

