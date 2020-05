Los restaurantes estarán permitidos de operar en esta primera fase de reactivación económica, siempre y cuando atiendan a los requerimientos establecidos en el protocolo biosanitario para la venta de comida.

Dicho documento fue elaborado por un conjunto de especialistas en el sector para garantizar la seguridad de la distribución de los productos a domicilio, en vista de reducir el riesgo de contagio por COVID-19.

Ante la normativa ya establecida, se asoman una serie de oportunidades de negocio en este sector, pese al contexto actual. En la búsqueda de cambiar de rubro, o buscar nuevas alternativas que permitan generar ingresos, la entrega por delivery de comida se presenta como una opción atractiva.

“Hay que recordar que estamos en un país que es netamente gastronómico, que es turístico, y eso no va a cambiar. La gente tiene mucho [el concepto] de reinventarse, y esa es la parte importante. Hay que aprovechar esta crisis para buscar nuevas oportunidades”, dijo a El Comercio Rodrigo Riquelme, docente de la carrera de Gastronomía y Gestión Empresarial de la Universidad Le Cordon Bleu.

Teniendo ello en cuenta, el experto hizo énfasis en los aspectos que deberían considerar los negocios de cara a iniciar sus operaciones en el sector. Entre ellos, la identificación de lo que consumen los clientes y la reestructuración de la carta.

Restaurantes. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

“Una medida importante es que los restaurantes, cuando van a abrir sus puertas, ya no van a poder vender la misma cantidad de platos que vendían anteriormente. La carta no va a ser la misma que se usaba antes. Además, es una buena medida ahora porque, a veces, muchos restaurantes se jactan de que tienen muchos platos, pero eso no es rentable”, reveló.

Así como estas unidades de negocio tendrán que enmarcar sus propuestas dentro de un nuevo protocolo, y que a la par de ello tendrán que llegar con una oferta distinta, existen oportunidades de ingresar a este sector.

“La clave del éxito en todo restaurante es tener muy claro el manejo de costos. El 90% de los negocios que fracasa es porque piensa que solamente podía cocinar, y con eso ya puede montar su restaurante; pero no es solamente eso. Eso es una parte; necesitan saber muchas cosas más”, anota.

Como parte de ello, es importante, según destaca, principios como la honestidad y transparencia que se deben transmitir desde la empresa hacia los clientes.

“Ser lo más honesto y transparente posible para así demostrar de que estamos pendientes y conscientes de lo que está ocurriendo, y que obviamente queremos seguir entregando un buen producto, que es lo siempre se hacía”, refiere.

Además de ello, entérese en la galería al inicio de la nota qué más recomienda el experto a un empresario que opte por incursionar en este rubro.

