El 13 de marzo y en vista de la declaración de estado de emergencia sanitaria, el gobierno colombiano emitió un decreto para reglamentar el desarrollo de reuniones no presenciales, incluyendo las juntas de socios, asambleas de accionistas y sesiones de directorio en todo tipo de empresas.

Esta medida ha permitido que las compañías colombianas que tenían convocadas asambleas ordinarias presenciales dentro del primer trimestre del año, puedan adaptarse rápidamente a la nueva reglamentación y realizar sus reuniones virtuales a tiempo.

Es destacable el caso de empresa Ecopetrol que cuenta más de 300.000 accionistas. A pesar del estado de emergencia, su asamblea pudo realizarse hace pocos días de manera virtual vía streaming a través de la página web de la entidad y de un canal de televisión abierta.

En el Perú, ¿pueden las empresas realizar juntas de accionistas o sesiones de directorio virtuales durante el estado de emergencia?

Nuestra legislación únicamente permite las reuniones virtuales en casos muy puntuales.

Para las sociedades anónimas cerradas (SAC), que cuentan con un máximo de 20 accionistas, existen normas expresas tanto en la Ley General de Sociedades como en el Reglamento del Registro de Sociedades. Estas normas facultan a las SAC a realizar juntas no presenciales a través de medios electrónicos; sin perjuicio de que ello esté o no establecido en su estatuto social. Por lo tanto, durante el estado de emergencia las SAC no deberían tener inconvenientes para realizar sus Juntas de Accionistas virtualmente.

En el caso de las sociedades anónimas abiertas (SAA), con más de 750 socios y sujetas a reglas del mercado de valores, la situación es más compleja ya no existe regulación expresa que permita las sesiones virtuales y tendrán que esperar a que se levante la cuarentena para poder reunirse presencialmente.

Por otra parte, en el caso de sociedades que cuentan con directorio, sus miembros pueden sesionar de manera no presencial, siempre y cuando esto se encuentre contemplado expresamente en el estatuto de la sociedad. Este criterio ha sido confirmado hace algunos años por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Esto último implica que durante el estado de emergencia, las empresas con directorio y sin estatutos que contemplen las reuniones virtuales de los directores tendrán que prescindir de uno de sus principales órganos de administración.

Luego de más de 15 días inmersos obligatoriamente en un mundo virtual, podemos decir que en este tiempo de cuarentena nuestra legislación sobre el manejo de reuniones de accionistas y directores se ha vuelto obsoleta.

Para adaptarnos a nuestra nueva realidad, necesitamos que nuestro gobierno, con la agilidad desplegada por nuestros vecinos colombianos, realice los ajustes normativos necesarios que nos permitan la posibilidad de manejar virtualmente las juntas de accionistas y directorios en cualquier tipo de sociedad. El Covid- 19 ya nos cambió: las reuniones presenciales serán la excepción y lo virtual la regla.

