"Creatividad casi nula", por David Hochstadter

Más de lo mismo, pocas ganas de arriesgar o de decir las cosas con un propósito claro que trascienda al 8 de Marzo, Día de la Mujer. Día en el que varios han coincidido en que no hay mucho por felicitar pero sí por reflexionar, donde no hay necesariamente mucho que halagar pero sí por cambiar y donde la gran parte de marcas cree y piensa que esto es cuestión de conmemorar un día y de olvidar los 364 restantes, lo que genera una interrogante respecto a si finalmente creen o no en esto.

Así, voltear la M de Mc Donalds por una W (casi men por women por 1 día) no tiene más que un acto oportunista si luego sus políticas para las mujeres pasan casi desapercibidas. Siguiendo con los cambios de letras, otra marca homenajeó a las MAESTRA. ¿Cuánto se preocupan por ellas fuera de su día, en la discriminación o acoso que puedan sufrir en las calles?

Las publicidades de descuentos no estuvieron, lamentablemente, ajenas. Nuevo y recurrente error. No, no es el día del 20% de descuento en reacondicionadores, maquillaje o artículos para el hogar. Tampoco es el día donde por compras de S/50 puedes tener acceso a un evento. Qué bonito hubiese sido que alguna marca piense en una publicidad consecuente donde, en esa misma página completa donde semana a semana publican sus ofertas y 3x2, hubiesen colocado los porcentajes de desigualdad que existen entre hombres y mujeres en el Perú, la brecha que los separa y un compromiso real y no de 24 horas de la marca con las mujeres.

Una línea aérea homenajeó a sus trabajadoras en distintas publicidades de página completa. ¿Es esa la vía cuando tienes a sus colaboradoras en oficinas, cuando ese reconocimiento puede ser menos frío que un papel y donde, más allá de las colaboradoras, olvidaron a todas las pasajeras que experimentan día a día su servicio y a quienes el mensaje nunca les llegó?

El error está así en seguir viendo este día como una moda, donde las áreas de marketing y comunicaciones se reúnen a pensar una idea que parece generarse más para ganar un premio que para reflexionar en torno a este día y los cambios urgentes, necesarios, con propósito y a conciencia que una sociedad como la nuestra necesita.

