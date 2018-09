Cruz del Sur: ¿Por qué la crisis política no afecta al sector transporte?

En la décimo sexta edición del CEO Leadership Forums, Luis Alfredo Ramírez, Director Gerente de Cruz del Sur, habló sobre la importancia de planes de contingencia para contrarrestar crisis previsibles y si la actual tensión política local impactará en el sector transportes.

Por un lado, Ramírez destacó la dificultad de evolucionar como empresa formal en un sector donde predomina la informalidad

"A veces, resultan promoviendo algunas formas de operaciones informales, como las camionetas van que el Congreso aprobó", agregó.

Por ello, consideró que la crisis política no es un factor que afecte al sector, como sí lo hizo en su momento el Mundial de Fútbol, el Fenómeno El Niño, o el alza en el precio del petróleo.

"Por ejemplo, con el Fenómeno el Niño, (...) implementamos el portafolio en plan de contingencia. No llegamos a las utilidades planificadas pero no perdimos", acotó.

De otro lado, señaló que las low cost no impactarán fuertemente al sector de transporte terrestre en el corto plazo, dado que aún no existen limitaciones de dicho sector; no obstante, Cruz del Sur potenciará sus rutas para lograr eficiencias.

En el Perú, el modelo low cost requiere que haya aeropuertos que simplifiquen costos. Eso no existe ni va a existir en mucho tiempo. Sin embargo, tenemos un portafolio de estrategias para reconfigurar nuestra operación, de cara a las rutas mas cortas y ser más eficientes", añadió.