Por Fiorella Gil Mena

El mercado peruano se ha convertido en una de las principales apuestas de crecimiento de DBS Beauty Store. A un año de iniciar operaciones, la cadena afirma que su desempeño superó las proyecciones iniciales, impulsando una expansión más rápida de la prevista y la incorporación de nuevas marcas internacionales, entre ellas Kiko Milano, cuyo arribo está previsto para el último trimestre del año.

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