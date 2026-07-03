“El balance de este primer año en Perú es muy positivo y, en varios aspectos, ha superado nuestras expectativas iniciales. Hemos visto una excelente respuesta de los consumidores y una alta afinidad hacia nuestra propuesta”, señaló Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de Empresas DBS.

Actualmente, la compañía suma nueve tiendas entre Lima, Trujillo, Chiclayo y Arequipa. Durante julio abrirá dos nuevos locales en Piura, ubicados en Mall Plaza y Real Plaza, con lo que continuará ampliando su presencia fuera de la capital.

“Seguimos viendo importantes oportunidades de crecimiento en Perú. Nuestro objetivo es continuar expandiéndonos de manera sostenida, llegando a más ciudades y fortaleciendo nuestra presencia en distintas regiones”, afirmó Rosenberg.

A un año de iniciar operaciones, la cadena afirma que su desempeño superó las proyecciones iniciales, impulsando una expansión más rápida de la prevista y la incorporación de nuevas marcas internacionales, entre ellas Kiko Milano, cuyo arribo está previsto para el último trimestre del año.

Un consumidor que impulsa la sofisticación del mercado

El desempeño de la compañía también refleja la evolución del consumidor peruano. Según la ejecutiva, hoy existe un mayor interés por conocer nuevas propuestas de belleza, recibir asesoría especializada y acceder a marcas reconocidas internacionalmente.

“El consumidor peruano está hoy más conectado con lo que ocurre a nivel global. Sigue de cerca las tendencias a través de redes sociales y busca acceder a las mismas marcas y experiencias que ve en otros mercados”, comentó.

En ese contexto, maquillaje y cuidado capilar fueron las categorías de mayor crecimiento durante el primer año de operaciones, impulsadas por la incorporación de marcas como MAC y Kérastase. Para lo que resta del 2026, la compañía prevé que estos segmentos, junto con ‘skincare’, continúen liderando las ventas.

A un año de iniciar operaciones, la cadena afirma que su desempeño superó las proyecciones iniciales, impulsando una expansión más rápida de la prevista y la incorporación de nuevas marcas internacionales, entre ellas Kiko Milano, cuyo arribo está previsto para el último trimestre del año.

Aunque el precio sigue siendo un factor relevante en la decisión de compra, la empresa observa una mayor disposición de los consumidores a invertir en productos premium cuando ofrecen innovación, especialización y resultados.

“Vemos que actualmente conviven ambas tendencias. Los consumidores siguen buscando una buena relación precio-beneficio, pero también muestran una creciente disposición a invertir en productos premium cuando existe una propuesta diferenciada y especializada”, explicó.

Kiko Milano será el próximo gran paso

Como parte de su estrategia de crecimiento, DBS prepara el ingreso de Kiko Milano al mercado peruano durante el último trimestre del año. La marca italiana fortalecerá la oferta de maquillaje de la cadena y ampliará su portafolio de marcas internacionales.

“Estamos trabajando para concretar la llegada de Kiko Milano durante el último trimestre del año. Nos entusiasma sumar una marca tan esperada por el mercado peruano, ampliamente reconocida por combinar innovación, calidad y diseño italiano a precios accesibles”, indicó Rosenberg.

A un año de iniciar operaciones, la cadena afirma que su desempeño superó las proyecciones iniciales, impulsando una expansión más rápida de la prevista y la incorporación de nuevas marcas internacionales, entre ellas Kiko Milano, cuyo arribo está previsto para el último trimestre del año.

La ejecutiva explicó que la decisión también está respaldada por la experiencia que DBS ha desarrollado administrando la franquicia de la marca en Chile.

“Creemos que Kiko Milano tiene un gran potencial en Perú porque conecta con un consumidor cada vez más sofisticado, informado y atento a las tendencias globales”, sostuvo.

La apuesta a largo plazo

Con un primer año que califica como exitoso, la compañía proyecta seguir ampliando su cobertura nacional y consolidarse como uno de los principales referentes del retail especializado en belleza.

“En cinco años aspiramos a que DBS Beauty Store se consolide como el principal destino de belleza en el mercado peruano, reconocido por una propuesta sólida, diferenciada y en constante evolución”, concluyó Rosenberg.