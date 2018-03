¿Debería preocuparnos la privacidad que ofrece Facebook?

EXCEPCIONES

​Según la Constitución, explica Iriarte, nadie pueda violar tus comunicaciones, ya sea que se trate de un SMS, el messenger, el teléfono, el whatssapp, el email, las cartas físicas, videoconferencias, charlas en vivo privadas y un largo etc. En los últimos días, a raíz del escándalo político suscitado ante una presunta compra de votos de congresistas, la gente ha comenzado a discutir en las redes sobre si se debió o no grabar el video y audio comprometedor. Eso lo decidirán las autoridades pertinentes, pero en el caso puntual de la prensa la difusión se justifica plenamente por tratarse de un tema de interés público que revela un delito. Aquí estamos ante una excepción. Y no, las empresas no pueden grabar a sus clientes sin avisarles que lo harán, porque cometerían un delito.

Imágenes del reciente escándalo político.