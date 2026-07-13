Haaland
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Por Redacción EC

Lo que comenzó como una apuesta amistosa entre dos aerolíneas terminó convirtiéndose en una de las campañas de marketing más comentadas del Mundial. La aerolínea noruega Norwegian cumplió su promesa y reemplazó durante 24 horas el logo de su cuenta de Instagram por el de British Airways, luego de que Inglaterra derrotara 2-1 a Noruega en los cuartos de final del torneo.

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