Lo que comenzó como una apuesta amistosa entre dos aerolíneas terminó convirtiéndose en una de las campañas de marketing más comentadas del Mundial. La aerolínea noruega Norwegian cumplió su promesa y reemplazó durante 24 horas el logo de su cuenta de Instagram por el de British Airways, luego de que Inglaterra derrotara 2-1 a Noruega en los cuartos de final del torneo.

Días antes del partido, Norwegian había retado públicamente a la aerolínea británica a intercambiar sus logotipos en redes sociales durante un día si la selección de su país era eliminada. British Airways aceptó el desafío y, tras la victoria inglesa, la compañía escandinava cumplió el acuerdo.

“Nuestro torneo terminó, pero esta apuesta amistosa vivirá para siempre en nuestros corazones”, escribió Norwegian en sus redes sociales, donde además felicitó a Inglaterra y le deseó éxito en las semifinales.

British Airways respondió con el mismo tono. La aerolínea aseguró que la rivalidad solo duró 90 minutos y bromeó con que, al igual que entre los futbolistas Erling Haaland y Jude Bellingham, estaba naciendo una amistad entre ambas compañías. Incluso invitó al equipo de redes sociales de Norwegian a visitar Londres con vuelos de cortesía.

Lejos de quedarse en la derrota, Norwegian aprovechó el momento para lanzar una nueva campaña comercial. En una publicación de Instagram, la compañía anunció una venta relámpago con descuentos para vuelos hacia todos sus destinos en Noruega y el Reino Unido bajo el mensaje: “Buen partido, Inglaterra. ¿Os apetece un viaje a Noruega?”. La promoción estuvo acompañada de un tono humorístico, invitando a los aficionados ingleses a conocer el país escandinavo pese al resultado deportivo.

La apuesta entre ambas aerolíneas se viralizó antes incluso del partido y generó miles de interacciones, además de comentarios de otras compañías aéreas que se sumaron al intercambio de bromas en redes sociales, convirtiéndose en una de las acciones de marketing más comentadas alrededor del Mundial.