El día de la inauguración del Mundial Rusia 2018 más de un peruano se quedó con las ganas de ver la transmisión. Habían confiado en que podrían recibir la señal en el celular y no fue así. Para el primer partido de Perú, los problemas continuaron. Y hasta ahora, que jugamos nuestro último partido, se encuentra en las redes sociales quejas aireadas de personas que no han podido observar el partido como es debido.

¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién es la culpa? Se preguntan aquellos que no pudieron recibir la señal como esperaban. Las razones, y por tanto las responsabilidades, pueden ser de más de uno.

DERECHOS DE AUTOR

La primera explicación que se tuvo fue ligada a un problema de derechos de autor: Frecuencia Latina había comprado los derechos exclusivos de transmisión del Mundial Rusia 2018 y no se podía retransmitir si no existía el respectivo acuerdo previo.

Si pensamos en la transmisión en el televisor es evidente que los partidos de Rusia solo se podían ver en el canal de Latina y, si jugaba Perú, también en el canal estatal IRTP. Si se tenía suscripción a DirecTv se tenía además acceso a otros canales internacionales que también tenían derecho de retransmisión.

El problema, según se reportó en redes sociales, surgía cuando se conectaban desde los celulares o tabletas. Si no eran clientes de DirecTv, sino suscriptores de Movistar, se encontraron con un mensaje en el que se decía que la señal de Latina no se volvería a ver en el móvil hasta que acabe el Mundial. La exclusividad no incluía retransmisión por otro canal de difusión, es decir Internet.

Para el sábado, casi en simultáneo con el debut de Perú, Osiptel informó que se había emitido una medida cautelar que ordenaba la retransmisión de la señal de Latina entre los diferentes operadores de cable (recordemos que existen cientos, no solo los tres más grandes). Según explicaron, había empresas cuyos contratos fueron resueltos por Latina, de manera unilateral, en el transcurso de 2018. Eso solo solucionó el problema de algunos espectadores, pero otros siguieron reportando quejas.

Usuarios se siguen quejando en Internet por problemas en la calidad de la recepción de la señal.

¿PROBLEMAS DE SEÑAL?

Luis Ladera, director de productos de Datos e Internet de CenturyLink Perú, nos explica las razones técnicas que pueden explicar estos problemas al recibir la señal.

Algunos teléfonos o tabletas tienen un receptor de señal de televisión digital (TDT) que no requiere Internet para acceder a la programación y permitía ver en vivo los partidos sin ningún problema. Otros equipos no tienen ese receptor y solo se puede acceder desde Internet, ya sea entrando a la App de Latina o a alguna App o web de algún otro canal con derechos de retransmisión en vivo.

Más allá de que la calidad de imagen todavía es mejor desde un televisor moderno, en los celulares no solo se depende de las propiedades técnicas para reproducir video del equipo, sino de la solvencia de la red móvil utilizada.

SU GRAN ATRACTIVO

​Los dispositivos interconectados a Internet, explica Ladera, permiten algo muy importante que antes no era posible en la tv tradicional: la capacidad de poder recibir el video desde cualquier lugar y en el momento que se desee. Esto le ha permitido ganar popularidad y la convierte - para el 2020 - en un medio que tendrá video en el 70% de su tráfico. Lo que falta es tener una sólida red móvil que soporte todo ese tráfico que implicará visualizar tantos videos. Foto: Archivo

¿Qué se necesita para tener un buen enlace y ver los partidos sin cortes o caídas? En el caso de la TV tradicional y por cable en realidad basta un operador que ofrezca una buena señal y asegurarse que los equipos estén bien conectados. Pero cuando hablamos de Internet, Ladera recalca que es fundamental tener una conexión a Internet de alta calidad y suficiente ancho de banda, es decir, contar con una conexión estable por encima de los 10 Mbps.

Si están usando el WiFi, explica, es importante verificar que se recibe bien la señal y que no hay demasiados equipos conectados, porque eso podría saturar la red.

Si se está dependiendo de la señal del operador de telefonía móvil, las razones para los problemas en la señal pueden ser variadas, dependiendo de muchos factores. Las posibles explicaciones van desde una mala operación por parte del usuario o fallas en los mismos smartphone hasta problemas para conectarse a la red.

Lo primero, recomienda, es asegurarse de disponer de una buena conexión y cobertura (estable, con ancho de banda suficiente, garantizado de forma permanente y no fluctuante). Si se está circulando en el auto por calles que zonas con cobertura en 2G y 3G, por ejemplo, es muy probable que por ratos se corte la señal.

Luego es importante asegurarse que el smartphone cuente con las ultimas actualizaciones de seguridad, del sistema operativo y de la App. Si el dispositivo está sobrecargado en procesamiento o memoria, advierte, intentando correr múltiples aplicaciones de forma innecesaria, es probable que falle la visualización del video.

Los usuarios se quejaban porque la App de Latina no cargaba no solo en Movistar, que tenía un impedimento contractual, sino en la red de Claro, que promocionó navegación sin costo si se usaba la citada App. Desde Claro aseguran que su red no ha estado saturada y no han incumplido su promesa.

Es difícil poder hacer un diagnóstico del problema reportado por cada usuario sin todos los elementos de juicio a la mano, advierte, pero como clientes se puede revisar el estado del equipo y la calidad de la señal antes de emitir un reclamo al operador.

Osiptel ha recordado ya a los consumidores que las Apps son herramientas tecnológicas y no forman parte del servicio de telecomunicaciones. Si son las Apps las que fallan al no estar preparadas para soportar muchos accesos no procedería un reclamo ante el regulador. Sin embargo, si se comprobaran problemas en la red misma, como por ejemplo una caída del servicio, sí procedería una reacción del Osiptel.

Para poder ver los partidos que restan del Mundial Rusia 2018 a gusto, los expertos recomiendan revisar el estado del equipo y el nivel de conectividad de la zona en donde se estará, además de verificar si la App escogida funciona correctamente o es mejor optar por otra. Y si considera que existen fallas en el operador, pues presentar el correspondiente reclamo ante el Osiptel.