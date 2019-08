Desaceleración de la economía podría afectar las ventas de seguros

Las ventas de seguros anuales crecieron en 11,5% al cierre de junio de este año, frente a similar periodo del año anterior, pese a la desaceleración de la economía. Las ventas fueron impulsadas por la compras de seguros de incendio y contra todo riesgo, principalmente demando por las empresas, y los seguros adquiridos por las personas que retiraron sus fondos de pensiones de las AFP.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg) afirmó que es natural que la venta de coberturas crezca por encima del crecimiento de la economía y alrededor de doble dígito. Morón menciona que su escenario base es que la facturación en seguros pueda crecer entre 10% y 12% para este año. Pero, dicho crecimiento puede verse afectado por la desaceleración que tendría la economía a raíz del adelanto de elecciones.

►Anglo American: “Hasta el momento hemos invertido US$2.000 mlls. en Quellaveco”

►Solo el 18% de jóvenes ha tenido alguna experiencia de trabajo formal

​►Adex: Exportaciones industriales caen 4% en el primer semestre del año

"Nos preocupa mucho lo que está pasando con la economía. Esta situación nos hace la vida más complicada. Este tipo de incertidumbre a ningún empresario le hace feliz. Esto, sobre todo, porque hay muchas cosas en agenda que requieren de mucho trabajo", afirmó Morón a El Comercio.

El ejecutivo manifestó que tener autoridades en modo de transición las desincentiva a hacer grandes reformas debido a que no serán ellas las que las van a inaugurar.

"Esto [el adelanto de elecciones] pegará a la economía sin duda. Vas a tener una ralentización de la economía de todas maneras este año y el siguiente sin duda. Esta incertidumbre no favorece para nada el crecimiento", comentó Morón.

SALUD

​También, Morón sostuvo que a las compañías de seguros no están de acuerdo con la política de querer incorporar a todas las personas que no tienen un seguro de salud, aún pudiendo pagarlo, al Seguro Integral de Salud. Esto, porque dichas personas no han tenido el interés de afiliarse aún cuando existe un SIS contributivo.

En la actualidad, apenas 770 mil personas acceden a un seguro de salud privado y los precios no son tan accesibles. Morón afirmó que el sector privado ya ha empezado a mirar ese sector.

El presidente del Apeseg se refirió a la reciente clínica construida por el ​Grupo Intercorp, de nombre Aviva, al norte de Lima. Dijo que dos empresas de seguros están trabajando para enfocarse en segmentos masivos, pero reconoció que el reto del sector es aumentar su oferta a la población de los segmentos C y D.

"Sé que hay un par de compañías de seguros que están en la misma línea de Intercorp. Pero el discurso del presidente Vizcarra colisiona con esta pretensión. Ese mercado podría ser cubierto por el sector privado. Uno de nuestros retos es meternos en el C y D, que es donde realmente está la necesidad", subrrayó.