Walt Disney Co. obtuvo la aprobación de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos para su compra por US$71.000 millones de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc., lo que genera obstáculos para una posible oferta rival de Comcast Corp.

Disney acordó vender las redes deportivas regionales de Fox para resolver las preocupaciones del Departamento de Justicia de que el acuerdo elevaría los precios para las compañías de televisión de pago, de acuerdo con documentos judiciales presentados el miércoles en Nueva York.

Disney subió a un máximo de sesión luego que Bloomberg informara que la autorización del gobierno era inminente. Subía 1% a US$105,41 a las 12:11 p.m. en Nueva York. Fox ascendía 2,5%.

La aprobación es una victoria para Disney en su batalla con Comcast por uno de los mayores premios de la industria de medios. La semana pasada, Fox aceptó una oferta mejorada de Disney tras la oferta competitiva de Comcast de US$65.000 millones. El precio de US$38 por acción es alrededor de US$10 por acción más de lo que Disney ofreció en diciembre, y US$3 por encima de la oferta de Comcast.

Comcast ahora está reflexionando sobre sus próximos pasos, incluida la posibilidad de asociarse con inversionistas de capital privado en su intento por obtener los activos de Fox, dijo una persona familiarizada con la situación. The Wall Street Journal informó que si las ofertas alcanzan un nivel lo suficientemente alto, digamos de US$90.000 millones, la compañía puede recurrir a firmas de capital privado u otros patrocinadores para obtener ayuda.

En un escenario citado por el periódico, un inversionista estratégico podría adquirir los activos de Fox en Estados Unidos, incluido el estudio 20th Century Fox y las redes regionales de deportes, y dejar a Comcast con activos en el extranjero.

La competencia Disney-Comcast determinará quién controla gran parte del imperio de Rupert Murdoch, incluidos los estudios de cine y televisión de Fox, las cadenas de televisión como FX y los proveedores de canales múltiples como Star India y Sky Plc. Lo que está en juego es un tesoro de propiedades de los medios que van desde "Los Simpson" hasta "X-Men".

Disney y Comcast están buscando usar los activos de Fox para reforzar su contenido, expandirse en el extranjero y defenderse de la amenaza de Netflix Inc. y de otras empresas emergentes de streaming. Esa amenaza llevó a AT&T Inc. a comprar Time Warner Inc., un acuerdo que el gobierno objetó y perdió en un juicio.

Disney y Comcast han intercambiado argumentos sobre qué oferta enfrentaría un camino más fácil hacia la aprobación regulatoria, una consideración importante para los accionistas de Fox, quienes deben evaluar qué acuerdo aceptar. La votación de los accionistas de Fox del 10 de julio sobre el acuerdo con Disney se pospuso a una "fecha futura" para permitir más tiempo para evaluar la nueva oferta de Disney.

Cuando Comcast presentó su oferta por Fox, el máximo ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, dijo en una carta a Murdoch y sus hijos que tiene "mucha confianza" de que Comcast "obtendrá todas las aprobaciones reglamentarias necesarias de manera oportuna y de que nuestra transacción tiene tantas posibilidades de aprobación, o más, de las autoridades regulatorias que la transacción de Disney".