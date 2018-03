Tras el anuncio de cierre de tiendas el día de ayer, la empresa de juguetes Toys R Us, con siete décadas en el mercado, dejará de existir al no haber encontrado inversor. En total, serán 700 los locales a clausurarse en todo Estados Unidos.

Las pocas ventas que se registraron en temporada navideña, una época de fuertes movimientos para los negocios, habría agravado la situación en la cual se encontraba la empresa. Anteriormente, en el mes de setiembre, habían anunciado estar en quiebre.



Según menciona su CEO, David Brandon, las ventas habrían sido de US$300 millones, aproximadamente, la mitad de lo que se esperaba.

La empresa también culpó a sus competidores argumentado que habían construido una"tormenta perfecta" para acabarlos. El haber presentado una reducción de precios en los juguetes era algo con lo que no podía luchar Toys R Us. Su fuerte fuerte dependencia de las ventas de estos no se lo permtían.



Ahora, con la salida de la empresa de juguetes, lleva a preguntarnos quiénes se verán beneficiadas tras todo esto.

