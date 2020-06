En la cuadra 4 del jirón Mariscal Agustín Gamarra está ubicada la Galería El Encanto, donde se encuentra una de las tiendas administradas por Madeline Chávez. Ahí vende prendas de Blondie My Revenge, una marca que hoy se adapta e ingresa a los mercados digitales para sobrevivir ante el cierre general en el emporio comercial por el estado de emergencia.

“El impacto ha sido enorme porque se ha perdido con las campañas más fuertes que tiene la empresa como el Día de la Madre, y se va a perder con Fiestas Patrias y Año Nuevo”, precisa Chávez, quien agrega que la situación es similar con otras dos marcas que administra: Brunella Jeans y Paola French.

Solamente con Brunella Jeans, que es la más grande y tiene nueve tiendas en Gamarra, Chávez precisa que su empresa ha perdido cerca de S/3 millones desde el 16 de marzo. “Prácticamente nos hemos quedado con toda la producción que salía para el Día de la Madre, teniendo en cuenta que la campaña, si bien es en mayo, la dejamos lista desde marzo y se pasan por distintas áreas para llegar al producto final”, remarca.

La empresaria destaca que esta semana la empresa obtuvo su autorización para empezar a vender, pero el problema es que su mercadería está en Gamarra y aún no puede retirarla.

Del mismo modo, Katherine Malpartida, gerenta general de Export & Import Vanist -una empresa familiar constituida hace más de cinco años- señala que su estimado de pérdidas también es elevado. La demanda promedio mensual de los productos de su empresa, que además de exportar se dedica a la fabricación y comercialización de ropa interior, camisetas básicas y pijamerías, asciende a S/600.000; y la empresaria calcula que han perdido cerca de un 80% en ventas en estos casi tres meses.

“Ya habíamos invertido en materia prima y fabricado, y lamentablemente todo se ha truncado. La demanda se ha desplomado”, indica Malpartida.

Añade, en ese sentido, que casi toda la demanda de su compañía se concentra en el territorio nacional (95%) y la afectación se da, sobre todo, porque el perfil de clientes de Export & Import Vanist son mypes que tienen sus propios establecimientos comerciales físicos tanto en Gamarra como en el Centro de Lima o provincias.

La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas de Gamarra es crítica, aunque todas se ven afectadas en distintos niveles. Pero tras los anuncios del Ministerio de la Producción (Produce), se abre una puerta a la recuperación; una que será lenta, pues la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, prevé que por lo menos en dos años el conglomerado volverá a los niveles vistos antes de la cuarentena.

“Gamarra no necesita más trabas, necesita una fiscalización que la ayude, la voluntad política de todos los niveles de gobierno involucrados en ayudarnos, no en ponernos cabe”, considera Saldaña, quien además agrega que el emporio ya cuenta con pérdidas que superan los S/3.000 millones; lo que equivale a cerca de S/30 millones perdidos al día en ventas que no pudieron hacerse y por productos que no pudieron fabricarse.

“Estamos hablando de prácticamente el 50% de nuestra venta anual perdida en tres meses de cierre y ello arrastra más de la mitad de nuestro año. No solo es la milonaria pérdida pérdida, sino también 15 mil mypes que están prácticamente en la quiebra y que podrían arrastrar más de 40 mil puestos de trabajo a la informalidad y desempleo. De los mil millones que el Estado recibe anualmente de Gamarra, la mitad de ello, S/500 millones, ya está perdido. Lo que le damos a nuestro querido distrito de La Victoria [en arbitrios] son obligaciones que no tenemos cómo enfrentarlas ahora”. alerta.

LA REACTIVACIÓN

Mientras se reubicaba a vendedores ambulantes en el parque zonal de Huayna Cápac de San Juan de Miraflores, la ministra Rocío Barrios, titular del Produce, precisó que este domingo saldría publicada la resolución ministerial que autoriza el reinicio de actividades económicas de los conglomerados a puerta cerrada, así como su venta a domicilio. Además de Gamarra, se encuentran en este grupo Polvos Azules, Mesa Redonda, Las Malvinas y el Triángulo de Grau.

Dicha norma efectivamente ya fue publicada en normas legales y dispone el inicio “gradual y progresivo de actividades económicas de los conglomerados productivos y/o comerciales a nivel nacional” operando a puerta cerrada, lo que les permitirá comercializar sus productos mediante el e-commerce y, del mismo modo, utilizar los métodos de delivery ya permitidos con su propia logística o a través de terceros.

Se exceptúa de esta norma a departamentos declarados como zonas de alto contagio por la Presidencia del Consejo de Ministros, como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma en Áncash.

Con la autorización otorgada pertinente, según Barrios, desde este lunes los que estén listos podrán empezar a laborar.

Si bien las empresas de conglomerados podrán volver a operar de forma automática cuando registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud (Minsa), el Produce se encuentra haciendo verificaciones del acondicionamiento de los lineamientos y condiciones en las galerías del emporio comercial en la actualidad.

De hecho, a raíz de los procesos que se requieren y de los cuales los empresarios de Gamarra son conscientes, Jonatan Ríos, miembro del equipo técnico del programa nacional de Diversificación Productiva del Produce, detalla a este Diario que una visión más realista es hablar de una reapertura a partir del martes 16 de junio. Al mismo tiempo, considera que lo primero en activarse serán los talleres productivos.

“Estimamos que con una potencia de trabajo moderada de 10 a 12 hombres en galerías que superen los 10 pisos podría terminarse de acondicionar los espacios en tres días [desde el sábado]. Hay galerías más pequeñas, luego tendrían que acondicionarse las tiendas. Estimamos que todo este trabajo podría darse en una semana a dedicación exclusiva”, comenta.

Según datos de la Coordinadora de Empresarios del emporio, en Gamarra hay cerca de 200 galerías entre las cuales destacan El paraíso, San Pedro, Los Mayoristas, La Quinta, La Portada de Gamarra, La Reina de Gamarra, etc. Asimismo, la cantidad de trabajadores en la zona asciende a un aproximado de 100 mil: 31.900 empresarios y 70 mil empleos directos.

Saldaña destaca que la Coordinadora de Gamarra elaboró un Plan de vigilancia ante el COVID-19 para el damero A y B del emporio que ya fue aprobado por el Minsa. Tras implementar lo dispuesto en ese documento, como la señalización de distancia social, la implementación de espacios y estaciones de desinfección y lavado de manos, entre otros detalles, añade que el primer grupo que empezaría son las empresas ya habilitadas por esta autoridad sanitaria para operar. Asimismo, revela que hay más de cinco mil mypes que cuentan con estas autorizaciones y que están en el rubro de confecciones

¿Qué más será de vital cumplimiento para la supervisión del Produce? Ríos remarca que cada galería deberá contar con un responsable de que los lineamientos se cumplan. Para ello, su equipo está capacitando a algunas con la premisa de que tengan un comité al estilo de Defensa Civil.

“Una vez cumplan con la implementación de estos lineamientos, se va a obtener la aprobación para esta reactivación. Es vital pasar por este proceso. Son las vidas de ellos y sus clientes, no es un mero trámite”, asevera.

Del mismo modo, indica que el uso de mascarillas para todo el personal de la cadena de valor que esté en las galerías o tiendas debe ser obligatorio y, al mismo tiempo, precisa que el Produce está siendo incisivo en los mecanismos para la desinfección de los paquetes donde se mandarán los insumos a los clientes, el protocolo para desinfectarlos, y la implementación de estaciones de gel o de alcohol al 70% si es que en algunas galerías no se pueden habilitar áreas de lavado.

“Ya nos hemos reunido con más de 300 líderes, dueños y representantes de galerías y tiendas en estos cuatro días que estamos en Gamarra y tenemos dos días más para visitarlos. Estamos viendo cómo están sus avances o despejando algunas interrogantes que tengan”, dice.

EL NECESARIO MUNDO ONLINE

Otro paso gigante en el camino de la reactivación de Gamarra es el salto al comercio electrónico. Para Chávez y Malpartida esta necesidad es clara, y por ello desde que inició la pandemia y la inmovilización general sus empresas priorizaron la adopción de los canales digitales y su importancia para posicionarse hasta que se les permitiera vender nuevamente en canales de venta físicos.

“No podemos esperar a abrir nuestras tiendas y que el cliente llegue. Así se decida abrir Gamarra, tenemos que desarrollar y profundizar el canal virtual”, destaca Malpartida.

Chávez, por su parte, es consciente de que los canales digitales son el medio por el que se va a vender todo el año. Por ello su empresa ya está presente en la página gamarraperu.pe, que aunque se encuentra habilitada recién podrá operar por la reactivación del emporio comercial. Saldaña remarca que ya hay más de 2.500 empresas en este portal listas para empezar a vender.

“La pandemia va a seguir, la idea es acomodarnos a nuestros clientes y hemos invertido como S/10 mil en una parte de nuestra infraestructura digital para tener también nuestra propia página. Es todo un proceso que demora, estamos hace tres meses trabajando en nuestra propia marca y aun no lanzamos”, menciona la administradora de la marca Blondie.

Antonella Romero, directora del programa Tu Empresa del Produce, destaca que más del 70% de las ventas de Gamarra es canal ‘b2b’ (servicios de empresa a empresa), pues miles de mypes son los grandes proveedores de las pequeñas tiendas comerciales. Por ello, comenta que el ministerio ha generado alianzas con empresas digitales para que las mypes accedan a sus servicios con tarifas sociales y puedan incursionar en el comercio electrónico sin tener los sobrecostos de otras empresas.

Romero explica que para ello las empresas del emporio pueden ingresar a kitdigital.pe y acceder a dos herramientas principales: un botón de pago que tiene un descuento del 50% para las transacciones con tarjeta, gracias a una alianza que el sector ha realizado con la empresa de pagos Niubiz; y el acceso al alquiler de tiendas virtuales a través de una alianza con mitienda.pe para que puedan habilitar sus propios espacios.

En este sentido, destaca que adicionalmente el Produce se ha aliado con tres marketplace: Juntoz, Lumingo y Mercado Libre, para que estas mypes tengan una tarifa ‘flat’ que les permita vender sus productos en dichas plataformas con una comisión única de 5% que incluye el botón de pago.

“Normalmente para vender en cualquiera de estas plataformas las tarifas varían desde el 9%, 10%, 15% hasta 20% de la transacción. En este caso para Gamarra y las mypes a nivel nacional se les ha dado esta tarifa del 5%", dice Romero.

Añade, de otro lado, que también se está dando un acceso a descuentos para las mypes que quieran acceder a los medios de pago digitales como Mercadopago y Culqui; o a los beneficios de billetera electrónica como Yape y Plin, que son aliados del Produce.

Por otro lado, ante la importancia que tiene el ‘b2b’ para los empresarios de Gamarra Romero resalta que se está trabajando con una cadena logística para que las mypes de Gamarra también puedan acceder a una tarifa social en el servicio de traslado de sus productos por docenas o hasta por cientos a otros distritos. Aquí están listadas empresas aliadas del Produce como Chazki y Urbaner.

“En el caso de Gamarra tenemos proyectado poder beneficiar en los primeros 15 días a no menos de 5 mil mypes, esta es una primera etapa. Esperamos llegar a 25 mil a fines de este año”, puntualiza.

EL DATO

El Ministerio de la Producción resaltó que la plataforma de Tu Empresa, habilitada para dar facilidades a las mypes a nivel nacional y acompañarlas en sus procesos de digitalización y formalización de emprendedores, cuenta con un servicio WhatSapp que es el 938258576.

