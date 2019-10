Este jueves se emitirá el primer bono sostenible del país hasta por S/100 millones a tres años. Los recursos de dicho instrumento financiero podrán ser destinados a la refinanciación de proyectos ya desembolsados o para nuevos proyectos de modo que se impulse el transporte limpio al promover el uso de GNV o el remplazo de unidades tradicionales por otras menos contaminantes.

En esta línea, es importante hacer énfasis en iniciativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y apostar por medidas ecoamigables.

Ser ecoamigable o “verde” quiere decir que usted es capaz de adoptar hábitos en su negocio que le permitan proteger el medio ambiente. Las ventajas que logrará no solo le facilitarán el ahorro de dinero, sino también que más personas sumen su participación a contribuir con el cuidado del medio ambiente.

El Consultorio Financiero de Mibanco brinda estas cinco ideas que se pueden poner en práctica de acuerdo al tamaño y la necesidad de su negocio:

1. CUIDAR EL CONSUMO DEL AGUA Y LUZ

Una de las formas más sencillas de hacerlo, y que no requieren mucho esfuerzo, es cuidar el consumo de agua y luz. No deje correr el agua en los baños y verifique que las tuberías estén en buen estado. Asimismo, desconecte los equipos eléctricos que no esté utilizando y apague las luces durante el día.

2. CLASIFIQUE LOS DESECHOS

Una buena forma de ayudar al medio ambiente es reciclando. Comience separando tachos para residuos orgánicos (cáscaras, comida desechada, etc.), papeles, plásticos y vidrios. La manera eficiente de hacerlo es colocar recipientes de distintos colores y asignar un tipo de desecho a cada uno.

3. BUSCAR PROVEEDORES CONSCIENTES

Intente que sus proveedores tengan buenas prácticas en cuanto al medio ambiente. Puede sugerirles que no utilicen mucho plástico o que reciclen sus residuos. Si aún no son ecoamigables, aportará educándolos sobre el tema.

4. USAR PRODUCTOS RECICLADOS

Antes de desechar un producto, piense cómo podría darle nueva vida en otro lado. Por ejemplo, las bolsas de plástico de su mercadería podrían ser usadas en los tachos del local; el papel usado por un solo lado se convierte en libretas de apuntes del lado opuesto.

5. PERSONAL “VERDE”

Si cuenta con personal a cargo, asegúrese de que esté alineado a estos hábitos. Dígale a todo su equipo cuáles son los objetivos que persigue y cómo piensa cumplirlos. Explíqueles por qué es mejor limitar el uso de artículos de papel (deterioro de bosques y precio) y plástico (tiempo de degradación muy alto).