Las empresas están en la carrera que persigue los objetivos de aumentar la productividad y reducir los costos operativos. No obstante, partir de esto podría no resultar si primero no se cuestiona la reputación de la compañía por la cual se trabaja. Así lo entendió la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, luego de dejar en el almacén el "miedo a la transformación", el Perú hoy es uno de los que subirá al avión hacia Rusia el próximo año.

La recuperación, entonces, puede extenderse hacia otras industrias que hoy pugnan por mejores resultados sin antes haber realizado un análisis interno acerca de quiénes son los miembros de su empresa y cómo su imagen contribuye a la reputación y crecimiento de la misma.

Sobre estos puntos reflexionaron el presidente de la FPF, Juan Matute y el gerente general de Citibank del Perú, Mario Farren, durante la décimo segunda edición del CEO Leadership Forums, un evento organizado por El Comercio y El Dorado Investments.



"Para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Esto lo traen personas con ideas frescas y sin ataduras. Hay que romper las ataduras del pasado", indicó Matute en relación al desempeño que ha mostrado la FPF durante los últimos años.

En ese sentido, destacó que si las compañías apuntan a reconstruir su reputación deben, primero, vencer el miedo y apostar por la renovación en la misma, por ejemplo, con el nombramiento de nuevos gerentes que no muestren un "falso liderazgo".

"Hay que hacer cambios al margen de las personas. Lo más importante es la institución. Poco a poco vas a ir ganando aliados importantes, con transparencia, con profesionalismo, con un auditor externo independiente nuevo, con un convenio", remarcó.

A su turno, Farren destacó que, como parte de esta transformación, las empresas deben buscar alinearse y analizar la forma en la cual pueden potenciar las habilidades de las personas que trabajan con ellos. Así, para el ejecutivo, los logros que alcanzó la FPF podrían ser los de cualquier empresa que está en proceso de reconstrucción.

"Tenemos que apoderarnos del momento. Esta es una oportunidad y hay que ver cómo nos alineamos, cuáles son las figuras, cómo desarrollamos al agente que necesitamos en el equipo... [si] necesitamos a los viejos estandartes o a los nuevos. Cuáles son los resultados que tenemos que entregar y a quién. Todos estos valores o dimensiones de liderazgo, de la FPF, son aplicables a una empresa y al manejo de la economía de un país", afirmó.

Lea más noticias de Economía en...