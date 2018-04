Enfoque de Coca-Cola en bebidas más saludables da frutos

Coca-Cola Co. está obteniendo resultados de sus iniciativas para reducir sus operaciones y renovar productos para los consumidores de hábitos saludables.



La compañía registró ventas que superaron las estimaciones de los analistas en el primer trimestre, gracias a renovadas versiones de sus principales marcas dietéticas y una creciente cartera de productos que van más allá de las gaseosas, para ingresar a nuevas categorías.



Coca-Cola, con sede en Atlanta, durante años ha estado vendiendo las embotelladoras que poseía para volver a enfocarse en ser una compañía de marketing y formulación. Después de un largo período de transición, la estrategia finalmente está dando sus frutos; la compañía ha señalado que está en camino de entregar objetivos para todo el año.



El crecimiento tanto de las marcas nuevas como las principales confirma la estrategia a largo plazo de la compañía. Anteriormente, los lentos resultados no lograron entusiasmar a los inversores, lo que puso las acciones de Coca-Cola en compás de espera.



Eso ahora puede cambiar. Las acciones subían un 1,6% a las 7:42 de la mañana en las primeras operaciones en Nueva York. La acción cayó un 4,1% este año hasta el cierre del lunes.



El máximo ejecutivo de la compañía, James Quincey, de 53 años, ha impulsado a Coca-Cola a crecer más allá de su marca homónima para convertirse en una "compañía de bebidas completa". La estrategia continúa los esfuerzos que comenzaron bajo el liderazgo de su predecesor, Muhtar Kent, que han incluido invertir en nuevas empresas de fabricación de bebidas en busca de la próxima marca de US$1.000 millones de Coca-Cola.



Esto es parte del objetivo clave de la compañía de reducir su dependencia de las gaseosas: el consumo per cápita de refrescos en Estados Unidos cayó a un mínimo de 31 años en 2016, el último año con datos disponibles, según la publicación Beverage-Digest.



Pero la compañía no ha permanecido inactiva con sus marcas principales. Hace poco relanzó sus marcas Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light en un intento por reactivar sus ventas. Coca-Cola Light se ha enfrentado a una disminución de su popularidad debido a que los consumidores están evitando los edulcorantes artificiales y optando por otros tipos de bebidas. Coca-Cola ahora está vendiendo Coca-Cola Light en nuevos sabores y en latas más altas y delgadas.



En el trimestre, su marca Coca-Cola Zero Azúcar registró un crecimiento de dos dígitos, dijo la compañía. Coca-Cola Light volvió a registrar un crecimiento positivo del volumen en América del Norte como resultado del cambio de marca.



La ganancia fue de US$0,47 por acción, excluyendo algunas partidas, lo que supera la estimación promedio de los analistas de US$0,46. Los ingresos fueron de US$7.600 millones, lo que se compara con una estimación de US$7.350 millones.



AGUA REFRESCANTE

Los resultados de Coca-Cola también se vieron impulsados en el trimestre por su cartera de aguas gasificadas. Las versiones carbonatadas de sus marcas Dasani y Smartwater registraron un crecimiento de dos dígitos. Y la reciente adquisición de los derechos de distribución en EE.UU. de Topo Chico dio sus frutos: el valor minorista de la marca de agua mineral en EE.UU. subió más del 30 por ciento en el trimestre, informó Coca-Cola.



En los últimos años, la compañía ha estado utilizando su rama de inversión para adquirir o asumir participaciones en prometedores negocios nuevos, los que incluyen Honest Tea, los lácteos Fairlife y Suja Life LLC, que produce jugos procesados a alta presión, kombucha y vinagres. Coca-Cola está expandiendo su modelo de riesgo más allá de EE.UU. y ya comenzó a buscar candidatos de inversión en Europa Central y del Este, dijo la compañía previamente.



Coca-Cola se ha mantenido en gran medida con una estrategia de adquisiciones complementarias más pequeñas, pero es posible que esté aumentando la presión para hacer acuerdos más grandes.



Keurig Green Mountain Inc., anteriormente inversión de Coca-Cola, acordó hace poco tomar el control de Dr Pepper Snapple Group Inc., convirtiéndola en la tercera compañía de bebidas no alcohólicas más grande de EE.UU.

Coca-Cola y su principal rival, PepsiCo Inc., también han aumentado el gasto en promoción de comercio electrónico. Para Coca-Cola, eso significa mejorar la colocación de productos en línea, integrarse con productos de voz como Echo de Amazon.com Inc. y agregar oportunidades de compra por impulso en casilleros de recogida de compras de la modalidad “click-and-collect”.