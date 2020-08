Engie informó que, al cierre del primer semestre acumulado de 2020 y sin considerar eventos no recurrentes de 2019 (venta de activos y suministros), el ebitda de la compañía se redujo en 14% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, durante el segundo trimestre del año, la producción de energía de EEP disminuyó en promedio 30.9%, junto con la demanda de energía en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), pero con una recuperación a partir de la tercera semana de mayo.

El ebitda de la empresa ascendió a US$ 125 millones en el primer semestre del año, menor en 17% respecto del mismo periodo de 2019 (US$ 151 millones). El resultado neto al 30 de junio fue de US$ 50.5 millones, una caída de 23% respecto al 2019 (US$ 65.7 millones).

Sin incluir los eventos no recurrentes del primer semestre de 2019 (ventas de activos y suministros), la reducción en el ebitda hubiera sido de 14%, y en resultado neto 19%.

Según la empresa, el margen ebitda en el período evaluado fue de 53%; es decir, menor en 3% con respecto al primer semestre de 2019 (56%). Sin incluir los eventos no recurrentes, la diferencia hubiera sido de 1%.

En el segundo trimestre de 2020, el ebitda ascendió a US$ 51.7 millones, una reducción de 26% respecto al mismo período del año pasado (US$ 70 millones). En el trimestre evaluado, el resultado neto ascendió a US$ 19 millones, una caída de 36% frente al mismo período de 2019 (US$ 29.6 millones).

Estos resultados se explican por una disminución de la demanda por efecto del COVID-19 y la paralización de gran parte de la economía (minería, industrias, retail, etc.) debido a la cuarentena decretada por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

La demanda en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) disminuyó en promedio un 30.9% en abril y empezó a recuperarse paulatinamente a partir de la tercera semana de mayo.

Al 30 de junio de 2020, la producción acumulada de energía de Engie Energía Perú ascendió a 2,604 GWh, una disminución de 7.4% respecto al mismo periodo de 2019, debido a la menor generación de la Central Termoeléctrica Chilca Dos y la Central Hidroeléctrica Quitaracsa por menor hidrología.