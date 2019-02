Entel es el operador con mayor volumen de espectro a nivel nacional

Entel es el operador móvil que más espectro posee tanto en Lima como a nivel nacional. En segundo lugar de participación está el grupo América Móvil (dueño de Claro) y Movistar, el operador con más clientes, se ubica en el tercer lugar. Bitel queda en la última posición.

Así lo establece un estudio elaborado por Osiptel, quienes precisan que, a setiembre del 2018, Entel tiene en total unos 562 MHz de recurso asignado considerando tanto Lima (341 MHz) como provincias (221 MHz). Le sigue de cerca el grupo de Claro con unos 440 MHz. Ambos tienen tres o cuatro veces más de lo que posee Bitel (152 MHz).

En este cuadro elaborado como parte de un informe sobre el mercado Osiptel muestra la cantidad total de espectro que tienen cada uno de los operadores móviles.

La desproporción de espectro entre competidores se eleva más en las bandas medias o altas (de 2,3 GHz para arriba). Según el citado informe, la disparidad entre uno y otro operador en dichas bandas es de 214 MHz, mientras que en las bandas bajas la diferencia es menor: 80 MHz.

A nivel de porcentajes se estima que Entel tiene el 44% de participación del espectro en Lima y 37% en provincias, cuando lo recomendable para el regulador sería que cada uno de los cuatro operadores tuviera alrededor de 25%.

Según un informe de Osiptel, esta sería la proporción de espectro que posee cada operador en las bandas medias o altas (de 2,3 GHz para arriba)

Tanto Entel como América Móvil han obtenido su espectro a través de concursos públicos (licitaciones) o vía la adquisición de algunas empresas pequeñas dedicadas al servicio de tv por cable o Internet que tenían espectro asignado (sin concurso) por el Estado en décadas pasadas.

Como parte de la propuesta de reordenamiento del espectro que inició el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) indicaron que se ha planteado la reducción del espectro de algunos operadores para evitar el acaparamiento.

En el caso puntual de las bandas 2,3 -2,5 GHz el MTC está proponiendo que tanto Entel como América Móvil reduzcan cada uno en alrededor de 60 MHz el volumen de recursos que poseen en dichas bandas.

TOPES A LA VISTA

​Como parte del proceso de reordenamiento iniciado el año pasado, el MTC estableció que se fijarían unos topes en la posesión del recurso para evitar el acaparamiento.

La propuesta inicial del MTC era que se fije un tope de 140 MHz en las bandas bajas (450 MHz-2,1 GHz) y 120 MHz en las bandas medias (2.3 GHz - 3.5 GHz). Dichos topes serían asignados a nivel de grupo económico.

El día de hoy, luego del proceso de revisión de comentarios, el MTC publicó la Resolución Ministerial N° 085-2019 MTC/26 en la cual se fija como topes que para las bandas bajas (de 450 MHz a 2.1 GHz), sea 60 MHz y para las bandas medias (2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz) en 250 MHz, el doble de lo que habían propuesto inicialmente.

Como las leyes no son retroactivas, los operadores no van a perder el espectro que han ganado vía concurso público con anterioridad. Sin embargo, sí estarán sujetos a devoluciones como parte del reordenamiento si este no fue adquirido vía concurso (no hubo un pago por él). También podrán voluntariamente devolver parte del recurso que no les es muy útil si es que desean participar en nuevas licitaciones y ya superaron el tope.

En la actualidad tanto Movistar como Entel y el grupo de Claro cuentan con más espectro del que se dispone como tope (310MHz en total). Solo Bitel estaría por debajo del margen y si desea participar en nuevos concursos no podrá pasar el citado tope.