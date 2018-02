¿Facebook logró su punto máximo y viene perdiendo influencia?

- / -

5. Ataques de sus exejecutivos: Otra cosa terrible para la reputación de la compañía son los ataques que llegan de ex altos ejecutivos. Chamath Palihapitaya, ex vicepresidente de crecimiento de usuarios, dijo hace unos meses que las herramientas de interacción que habían creado "están destruyendo la forma en que funciona la sociedad. No hay discursos civiles, no hay cooperación". A Palihapitaya le siguieron varios haciendo lo mismo incluido Sean Parker, cofundador de Facebook. La razón por la que esto importa no es solo por los malos titulares. Si la reputación de Facebook en Silicon Valley se cae, puede ser una barrera para las adquisiciones (Instagram, WhatsApp, etc.) que pueden promover el crecimiento futuro.