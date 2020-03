El ejecutivo estadounidense Jack Welch, conocido como “Neutron Jack” por el agresivo estilo de gestión con el que multiplicó el valor de General Electric (GE) durante las dos décadas que estuvo a su frente, falleció este domingo a los 84 años, según informó dicho conglomerado industrial.

“Jack fue una gran figura y el corazón de GE durante medio siglo. Remodeló el rostro de nuestra compañía y del mundo de los negocios. Seguiremos rindiendo homenaje a su legado haciendo exactamente lo que Jack querría que hiciéramos: ganar”, dijo en un comunicado el actual CEO, Larry Culp.

Welch comenzó en GE como ingeniero químico en 1960, se convirtió en CEO en 1981 y a su retirada, en 2001, había multiplicado por treinta el valor de la firma con una polémica estrategia centrada férreamente en los resultados: vendía las divisiones menos rentables e instaba a los mandos medios a despedir a sus empleados menos productivos.

En cifras, durante esas dos décadas Welch hizo que GE pasara de estar valorada en US$ 14,000 millones a ser la empresa más grande del mercado, con US$ 410,000 millones; cerró un millar de acuerdos de compraventa y, solo en sus primeros años como CEO, eliminó unos 100,000 puestos de trabajo, de acuerdo con The Wall Street Journal.

En los últimos años, el gurú ejecutivo se llegó a declarar “decepcionado” por el devenir de esta compañía fundada en 1892 por Thomas Edison, que sintió con fuerza el impacto de la crisis financiera de 2008, especialmente en su división GE Capital, acuciada también por los costes ocultos, y que hoy atraviesa un complicado proceso de restructuración.

Entre las figuras que hoy lamentaban su pérdida estaba el presidente de EE.UU., Donald Trump, que consideró a Welch “una leyenda de los negocios” en un mensaje de Twitter: “No había líder corporativo como ‘neutron’ Jack. Era mi amigo y aliado. Hicimos increíbles tratos juntos. Nunca será olvidado. Mis cálidas condolencias a su maravillosa esposa y familia”.

En 2019, GE registró pérdidas por US$ 5,439 millones, sustancialmente menos que el año anterior, mientras sigue enfocada en potenciar su división de energía, reducir su deuda y generar efectivo a través de su negocio de fabricación de motores a reacción y turbinas de energía.