CEO de BBVA Perú: “En los últimos 18 meses hay un muy buen dinamismo en el segmento hipotecario”

El CEO de BBVA Perú, Fernando Eguiluz, conversó con El Comercio sobre la situación financiera en la entidad bancaria, cuya previsión es tener un crecimiento cercano al 40%. Sin embargo, observó que en el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes) se ha ralentizado la decisión de invertir por temor a los problemas de inseguridad en el país.

Este ha sido un año retador a nivel político; pero al mismo tiempo, fue un año de recuperación económica y crecimiento en distintos sectores. ¿Cómo cierra el 2025 el BBVA en Perú?

Diría que está terminando de manera muy acorde a como empezó, porque veníamos de un período de crecimiento frente al que tuvimos de decrecimiento. Ahora estamos viendo mucho dinamismo en consumo, en el sector de tarjetas de créditos, en créditos hipotecarios y en general en las pymes. Entonces, estamos encontrando un dinamismo comercial que no habíamos visto en los dos últimos años previos y eso nos hacer que podamos tener una buena perspectiva desde el punto de vista financiero.

¿Cuánto ha sido este crecimiento del BBVA hasta el momento y con cuánto cerrarían este año aproximadamente?

En el interanual, a setiembre, hemos crecido 40% en la última línea de negocios. Estimamos cerrar con la misma tendencia; no con un crecimiento interanual del 40%, pero algo cercano.

Es un crecimiento importante.

Es un crecimiento importante soportado por la actividad y la reducción de provisiones que hemos visto en la parte baja de las cuentas.

Comentó que hay dinamismo en el segmento de pymes. ¿La inseguridad no ha afectado a la cartera de pymes con las que trabajan? ¿Se ha dado alguna caída en el acceso a créditos, por ejemplo?

Para nosotros, las pymes son prioritarias. Inclusive, acabamos de sacar un programa de apoyo para pymes de mujeres, con tasas muy acordes a la necesidad que tienen las mujeres en el tema de pymes. Las pymes se han visto afectadas por el tema de inseguridad, desafortunadamente. Hemos platicado con muchos pequeños y medianos empresarios que no quieren seguir invirtiendo, porque les da miedo los temas de seguridad. Dicen: “Mi negocio lo tengo bien, funciona, pero no quiero que se note que me está yendo bien y que funciona, porque inmediatamente se me van a acercar”.

Los extorsionan.

La verdad, es una pena tremenda que no podamos seguir creciendo en [el segmento] pymes. El potencial que tienen [es enorme], más del 70% de la industria es de las pymes. Pero el sector de pymes está muy bien atendido por el sistema financiero en general, con crecimiento y dándole vuelta a los programas gubernamentales que hubo como Impulso a MyPerú y Reactiva Perú. No obstante, ya estamos creciendo con toda la banca, con financiamiento propio de los bancos, y eso me da mucho gusto. Da gusto atender a todo el segmento pyme.

En cifras, ¿hubo un impacto puntual o se observa que se mantiene una tendencia en el segmento de clientes pymes?

Tendría un potencial de mayor crecimiento de lo que crece hoy. Desafortunadamente, por ese tema que menciono, las mismas pymes se frenan y no quieren que se note progreso en sus negocios o sectores.

A nivel ‘retail’, hemos visto, en general, un repunte del consumo. ¿Cómo observan el movimiento de este sector desde el BBVA?

El segmento ‘retail’ en general ha crecido de manera importante, arriba del 8%. La colocación de tarjetas de crédito [ha crecido] con un muy buen ritmo; no solo nosotros, sino en general el sistema financiero. El mundo hipotecario, aunque sigue habiendo un déficit de más de dos millones de vivienda, está creciendo, desde el segmento social hasta el residencial alto. O sea, prácticamente toda la gama. Y no solo en Lima, sino también vemos un muy buen dinamismo en provincias.

El mismo sector inmobiliario ha destacado el dinamismo que se ha visto este 2025. ¿Qué tanto se extiende a provincias? ¿La caída de la tasa de interés también ha generado un atractivo por acceder a créditos hipotecarios?

Es un muy buen dinamismo el que hemos visto en el segmento hipotecario en los últimos 18 meses. Lo vemos en Lima, en general muchas grúas de construcción, pero [también] lo vemos en Cusco, en Arequipa, en Tarapoto. O sea, a lo largo y ancho del país hay muy buen dinamismo. El sector de autoconstrucción, que está muy enfocado en la parte norte del país, sigue [creciendo], pero también con desarrolladores haciendo vivienda media y vivienda de interés social.

La autoconstrucción se vio afectada desde el año pasado.

Este año ha repuntado.

Sobre la situación del país, ¿cómo percibieron la reacción de sus clientes respecto a lo acontecido con la vacancia de Dina Boluarte? ¿Preocupó que el país entre en meses de incertidumbre antes de las elecciones?

En los equipos internos tomamos ciertas precauciones pensando que podía haber una afectación con el cambio de presidente. Al final, inclusive, se apreció el sol. Ahí nos dimos cuenta que la economía la tenemos por un lado y la parte política por otro. Creo que en la sociedad y en el empresariado peruano ya está muy asumido lo de las cuerdas separadas.

¿Es sano eso?

No. Me gustó mucho lo que dijo el presidente [José] Jerí el primer día en CADE Ejecutivos: “Tenemos que trabajar de la mano, hacer un shock de infraestructura, tenemos que [trabajar] contra el tema de inseguridad”. Eso que mencionaba es no poner las cuerdas separadas. Necesitamos ir de la mano y si logramos juntar la visión de este gobierno, aunque sea uno de transición, pero si juntamos esta visión con la que tenemos todos los que estamos aquí en CADE con la que tienen todos los ciudadanos, el crecimiento 3,1% o 3,2% que prevemos para el próximo año debería de ser muy superior.

¿Qué perspectivas tienen para el 2026, con elecciones con casi 40 candidatos y con una reconfiguración del sistema por el Senado? ¿Hay cautela, o las perspectivas son positivas?

El tema del Senado hay que observarlo mucho. Son 31 peruanas y peruanos que van a tomar las grandes decisiones de este país. Hablamos poco de los candidatos al Senado y mucho de los candidatos a la presidencia, pero donde tenemos que poner el ojo es en el Senado. La fuerza, la relevancia pública y política que van a tener en el país [va a ser importante]. Y tenemos que ver cómo va a funcionar después de 30 años que no tuvimos Senado. Es muy importante ver cómo van a coordinar el Congreso, Ejecutivo y Senado.

Dejando de un lado ello, la perspectiva que tenemos para el próximo año es de crecimiento, igual que este año. Normalmente decimos un crecimiento de 3,1% o 3,2% no es suficiente para sacar de la pobreza a las personas, pero son buenas bases. Lo estamos haciendo mejor que el resto de los vecinos. Las condiciones están dadas. Que los 41 o 42 candidatos presidenciales que tengamos piensen en la unidad del país, y en la preocupación que sienten los ciudadanos respecto a la inseguridad y extorsión. Siempre digo que somos más los buenos que los malos. Un ‘shock’ de infraestructura es necesario para reactivar la economía. Son lineamientos que tenemos que dar para que el país crezca mucho más. Lo quiere el Gobierno, la sociedad y el empresariado. Lo único [pendiente de] hacer es unirnos, quitarnos un poco los egos, tirando todos la cuerda hacia el mismo lugar.

Y hacer más eficiente al Estado. Lo dijo la ministra de Economía, Denisse Miralles. ¿Qué opina de lo que señaló ella sobre el ‘shock’ regulatorio, un mensaje que no es nuevo pero que en muchos casos no se concreta? ¿Espera que eso se concrete en el gobierno de transición?

Ya escucharlo me da mucho gusto, porque realmente así de claro no lo habíamos escuchado.

¿Ahora ha sido más evidente?

Fue muy evidente. Dijo “Quiero simplificar procesos, quitar entre comillas burocracia y hacerlo con seguridad jurídica para los inversores”. Así de claro no lo habíamos escuchado. Es un gran principio y sobre todo es un buen eco para los candidatos que vienen para la carrera presidencial. Saben lo que queremos la ciudadanía, han escuchado que este gobierno de transición va a trabajar en esto y habrá que verlo ahora en la aplicación del presupuesto de 2026, cómo va a actuar este gobierno de transición respecto a lo que nos han dicho en estos días.

Por otro lado, se viene nuevamente el retiro de fondos de las AFP. ¿Esto puede generar más dinamismo en la actividad del BBVA en el cuarto trimestre?

Lo que más me preocupa es que la gente no ahorre lo que está retirando de sus AFP y lo utilice para gasto. Ya estamos en el octavo retiro. Ya pasaron los primeros retiros que se hicieron y se crearon con el propósito específico de la pandemia, que fue muy bueno. Hay que ser conscientes que toda esta generación va a llegar a la época de la vejez y tiene que prever. Tenemos muchas campañas donde queremos captar estas liberaciones para que [la gente lo] ahorre y podamos brindarles una inversión a mediano y largo plazo. Pero como sabemos, más del 60% [de los retiros] se utiliza en consumo. Va a reactivar mucho la economía y el PBI va a crecer un poco más de lo que se tenía previsto. Por eso las previsiones de 3,1% o 3,2% tienen un sesgo al alza, y ese sesgo nos ayudará en el primer trimestre del próximo año. Pero siempre hago conciencia de que hay que ahorrar, porque no podemos estar consumiendo el retiro de largo plazo en el corto plazo.

¿En el cuarto trimestre podríamos ver una mayor actividad en el crecimiento de actividad del BBVA por lo que se pueda captar, o se verá hacia el primer trimestre de 2026?

Se va a ver más en el primer trimestre, porque lo van a empezar a liberar hacia la segunda quincena de diciembre.

A nivel global estamos en un contexto de reducción en las tasa de interés, decisión que ya tomó la FED. El dólar también está bajando. En Perú, tenemos una inflación sana, pero hacia el 2026 existen dudas sobre si el mercado se mantendrá tan potente como ahora. ¿Ve buenas perspectivas a nivel global respecto a la salud del sistema financiero para el 2026?

Lo que veo es que Perú tiene una posición privilegiada. Tiene una ubicación geográfica única, un bono demográfico impresionante, recursos materiales, una agricultura y una pesca muy bien desarrollada, tiene vías de comunicación como el Puerto de Chancay y tenemos el Aeropuerto Jorge Chávez. Perú tiene una posición única en el mundo. En el tema de la guerra arancelaria salimos bastante bien librados a nivel mundial con respecto a nuestros vecinos. Tomando todo esto en consideración, creo que el país, con políticas macroeconómicas sanas, inflación controlada y la moneda más estable de los últimos veinticinco años...

Además de precios de materias primas altos.

Creciendo las materias primas, con el nivel del dólar que estamos recibiendo, creo que la respuesta se da por sí sola. Tenemos la cintura para soportar cualquier vaivén que podamos tener geopolítico internacional, porque el país está sólido.