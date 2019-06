Ferreyros: el 25% de la venta de repuestos es por Internet

Ferreyros arrancó en el 2017 su camino a la digitalización e incursionó en la venta en línea de repuestos. Los resultados del 2018 fueron satisfactorios y en lo que va del presente año las ventas siguen creciendo al mismo ritmo.

►Quellaveco contrató equipos y soporte de Ferreyros por más de US$ 500 millones

►Ferreyros pone en marcha complejo de operaciones en La Joya, Arequipa

►Ferreyros triplica sus ventas online

Alan Sablich Nairn, gerente de la División Marketing y Negocios Digitales de Ferreyros, señala que en la actualidad el 25% de la venta de repuestos ofrecidos en tienda se concreta vía e-commerce. Hace un año era de 14%.



A nivel de facturación el 2018 lo consideran bueno pues generaron ventas de US$ 17 millones, lo cual era el cuadruple de lo movido en el 2017 (US$ 4 millones). Y en lo que va del 2019 se mantiene el fuerte ritmo al alza, pues hasta abril superaron los US$ 8 millones.



Sablich precisa que están vendiendo en línea más de mil items de repuestos al día. A mediados del año pasado informaron que vendían unos 25.000 ítems por Internet al mes y hoy comercializan unos 37.000 mensuales.

El objetivo es dar asistencia a través del móvil y enviar reportes

El 30% de las ventas, añade, provienen del sector construcción y otro 30% de minería y canteras. El resto de operaciones las realizan clientes pesqueros, industriales, transportistas y comercio.



En total tienen mil clientes digitalizados que usan frecuentemente su plataforma Parts.Cat.Com para comprar uno de los 1,4 millones de variedades de repuestos disponibles. Las compras son de Lima, pero tambien hay volumen significativo en

Arequipa, Cajamarca, Trujillo, Huancayo, Cusco y Piura.



En la última campaña del CyberWow organizada por el IAB, en la que participaron cinco empresas de la corporación (Ferreyros, Unimaq, Motored, Trex y Cresko), la división de repuestos tuvo un buen desempeño, indica, pues bordearon el millón de soles, el triple del mismo evento del 2018.



Ademas de la centa online complementan la asistencia digital con visores 3D para obserbar cómo se trabaja..

ESTRATEGIAS

Para Sablich lo importante dentro del servicio de venta en línea es que se ofrezca algo sencillo de utilizar (hacer las cosas fáciles al cliente) y que le ofrezca una experiencia satisfactoria durante las 24 horas del día.



Dentro de sus campañas detalla que han buscado añadir un elemento lúdico que ofrezca una experiencia especial. En el contexto de la Copa América, por ejemplo, están sorteando artículos de la selección peruana.



"En general, intentamos humanizar mucho el canal, a través de estrategias lúdicas como juegos, trivias, concursos y sorteos, de manera de que nuestros clientes sientan una experiencia más cercana y amigable respecto del canal online", dice.

Además indica que se está invirtiendo en capacitar a los técnicos del grupo sobre el uso de algunas aplicaciones disponibles para optimizar funciones.



Entre estas alternativas tienen el aplicativo móvil Cat Technician. Este app muestra un esquema 3D de la maquinaria Cat ( 40 modelos disponibles), que permite identificar las piezas con realidad aumentada, haciendo posible acceder a información de los códigos de falla de cada unidad; consultar manuales de partes y mantenimiento; visualizar diagramas eléctricos e hidráulicos de las máquinas; entre otras.

También tienen un app de servicio de campo, para mantener comunicados a los clientes sobre el progreso de la atención de su maquina y generar reportes digitales sobre el resultado del servicio.



Otras soluciones digitales que manejan son: Soluciones de monitoreo de la salud de las flotas accesibles desde celular y el asistente virtual Fer, que a través de inteligencia artificial permite atender consultas sobre repuestos, hacer seguimiento de las órdenes de compra y resolver preguntas frecuentes. En dos meses ya ha atendido 1400 consultas.