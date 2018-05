Fiscales de EE.UU. acusan a vicepresidente de Goldman Sachs

Fiscales federales acusaron el jueves al vicepresidente de Goldman Sachs Group de ganar más de US$130.000 a través de transacciones ilegales utilizando información privilegiada de compañías asesoradas por el banco de inversión.



Los fiscales dijeron que Woojae Jung, un ciudadano surcoreano de 37 años, utilizó información confidencial sobre futuras transacciones - sobre las que tuvo conocimiento debido a su trabajo en el banco - para hacer negocios con compañías como W.R. Grace & Co y Foresight Energy LP, de acuerdo la acusación presentada en la corte federal en Manhattan.



Goldman Sachs Inc no pudo ser contactado para obtener comentarios. No se identificó de inmediato a ningún abogado de Jung.



Los fiscales dijeron que Jung se involucró en esos negocios a través de una cuenta de corretaje a nombre de un amigo que vive en Corea del Sur. El uso de información privilegiada continuó hasta 2017, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos solicitó información a Goldman Sachs sobre qué empleados tenían acceso a datos confidenciales sobre ciertas transacciones, señalaron.



Tras la solicitud, los fiscales dijeron que alguien llamó a la empresa de corretaje que se había utilizado para realizar esas transacciones ilegales. Usando el nombre del amigo de Jung en Corea del Sur, la persona que llamó dijo que la cuenta se había abierto utilizando información personal robada y que estaba preocupado por las transacciones de esa cuenta.



Jung está acusado de conspiración y fraude con valores. También enfrenta cargos civiles vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés).



El organismo acusó a Jung de ganar más de US$140.000 a través de transacciones con información confidencial en más de 12 compañías.