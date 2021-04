Conforme a los criterios de Saber más

Si bien las cifras a marzo aún no acompañan la evolución y agresividad comercial de Ford Perú en los últimos meses y, contrariamente, muestra una caída de 40,7% en el segmento de vehículos livianos, respecto al mismo periodo del 2020, solo sería cuestión de tiempo para que esta fotografía cambie.

Según Sebastian Trotta, gerente general de Ford Perú y Chile, señala que este comportamiento responde no solo al golpe de la pandemia y a los efectos colaterales de la misma, sino también a que la marca está en una etapa de renovación de productos.

“Hoy por hoy, hay una demanda muy fuerte en China y eso hace que se generen retrasos en los buques y que no tengamos las unidades a tiempo, y también hay mucha venta de febrero que no se ha llegado a inmatricular. Las operaciones de flota se cierran, en nuestro caso, a fin de año y eso siempre repercute en el primer trimestre. Además, estamos en una fuerte etapa de cambio de modelos y eso impacta a la hora de ver los volúmenes”, explica.

En efecto, en marzo pasado realizaron el lanzamiento del segmento deportivo de alto desempeño de la marca, Ford Performance: New Ranger Raptor, All New Explorer ST y All New Mustang Mach 1; y por el lado de pick ups presentó la Ford F-150.

No obstante, asegura que el fruto de todo este esfuerzo empezará a materializarse ya en las cifras de abril. “Al cierre de este mes veremos que los números irán creciendo sobre las pick ups y SUV, segmento donde la All New Territory sumará mucho. Los volúmenes se irán recuperando en la medita también que vayan llegando las nuevas líneas de vehículos”, precisa en el marco del lanzamiento de All New Bronco Sport.

Esta todoterreno –que apunta a los amantes de la naturaleza y el deporte– es solo el primer integrante de la familia de la legendaria marca Bronco, revela.

Detalla, además, que está ya está disponible en el mercado local en las versiones 4x4: Big Bend y Wildtrak, y cabe destacar que su arribo está precedido de diversos testeos de durabilidad, resistencia y desempeño bajo presión, probándose en terrenos extremos, con una topografía dura y adversa.

RECUPERACIÓN

Trotta comenta que el objetivo de la marca para este año es, sin duda, acompañar la recuperación que está teniendo la industria. Así, señala que, pese al confinamiento de febrero, el mercado automotor tuvo un buen performance, el cual mejoró mucho en marzo, alcanzando al cierre del primer trimestre las 34.257 unidades vendidas, 4,3% más que en similar periodo del 2020, según data del segmento de livianos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

“Para el 2021 estimamos que la industria será muy parecida a la del 2019 en volumen y ya estamos bastante alineados, aunque en nuestro caso un poco por debajo, pero creemos que gradualmente iremos capitalizando los lanzamientos realizados”, asevera.

Destaca que aunque en el 2020 estuvieron por debajo de las 3.300 unidades (registradas en 2019) lograron una participación de mercado de 2,3%, peso que esperan mantener este año.

Finalmente, respecto al contexto político afirma que sus expectativas se mantienen porque su estrategia es de largo plazo. Además, destaca que la industria debiera seguir creciendo porque el proceso de vacunación se va acelerando y con ello no vemos un mayor riesgo.