La compañía de streaming HBO Max ha dado a conocer imágenes exclusivas y la fecha de estreno de “Friends: The Reunión”, el especial que reunirá a los seis protagonistas de la famosa serie para contar algunas de las anécdotas que vivieron durante la filmación del programa.

El esperado reencuentro de los actores Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer habría significado también el pago de una millonaria cifra para cada una de las estrellas, por un total de US$ 15 millones, según Wall Street Journal.

Cada miembro del elenco habría percibido entre US$ 2,25 millones y US$ 2,50 millones, según una fuente del referido medio con conocimientos de las negociaciones que manejó Warner Bros con los actores.

La cifra no dista tanto de lo que ganaban las estrellas que interpretaron los papeles de Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani durante 10 temporadas. De ganar US$ 22.500 por episodio en la primera temporada, pasaron a ser los actores de TV mejor pagados al recaudar más de US$ 1 millón por episodio durante las dos últimas temporadas del programa, según Business Insider.

A casi tres décadas desde la emisión del primer episodio, el programa aún logra generar la suma de US$ 1.000 millones en ingresos anuales para Warner Bros. Aunque el elenco solo tiene derecho al 2% de dichos ingresos, ello equivale a un cheque de pago anual de US$ 20 millones por cada miembro del reparto, según cifras reportadas por el portal Love Money.

El especial de “Friends” se emitirá el próximo 27 de mayo a través de la plataforma HBO Max. Junto al elenco original también participarán estrellas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, entre otros.

