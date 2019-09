La selección peruana sub 17 cayó 8 a 0 contra Francia en el Torneo Mundial de Montaigu (Francia), realizado en el 2016. Al finalizar el encuentro, el técnico francés se acercó al Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores, para comentarle que veía en los jugadores peruanos mucho talento. “¿De cuántos clubes provienen sus jugadores?”, le preguntó el entrenador francés al peruano. Ahmed respondió que básicamente de cuatro (Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y San Martín de Porres), y le devolvió la pregunta. El técnico galo reveló que para conformar su escuadra escogió entre las plantillas de 40 equipos, según cuenta Juan Matute, ex secretario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Si la realidad de la selección francesa resulta muy lejana, en América Latina también existen buenos ejemplos de cómo los técnicos de las selecciones juveniles tienen un amplio abanico de clubes que toman como referencia al momento de realizar sus convocatorias.

Uno de esos buenos ejemplos en la región es Argentina. Claudio Mauri, periodista del diario La Nación, señala que los seleccionados juveniles de la albiceleste provienen de los clubes más importantes, como Boca Juniors y River Plate, y en una menor proporción de equipos de provincias.

“Las selecciones juveniles de sub 20 o sub 15 no se limitan a cuatro clubes grandes, sino que se hace una búsqueda por todo el país”, afirma Mauri.

AVANCES EN EL TORNEO LOCAL

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) adoptó en el 2016 el sistema de licencia FIFA, que incluye una serie de obligaciones y reformas. Una de esas era que los clubes peruanos se convertían en instituciones deportivas y estaban obligados a tener divisiones de menores a partir del siguiente año desde que se adoptó el sistema.

Cuando la FPF implementó el plan de menores, algunos clubes se opusieron argumentando que no había el número suficiente de jóvenes en el Perú como para formar equipos juveniles, cuenta una fuente a El Comercio. Ante esta situación, la federación les respondió que habían creado 25 centros de desarrollo en las 25 regiones del país.

“El Perú está empezando a hacer lo que hace más de diez años vienen realizando países como Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia”, indica la fuente.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

La mejor opción para un club siempre va a ser invertir en sus divisiones menores porque al hacerlo se genera un círculo virtuoso, indica Renato Ricci, country manager del Johan Cruyff Institute Perú.

Uno de los beneficios que obtienen los clubes de fútbol que invierten en sus equipos juveniles es la reducción de costo de la plantilla del plantel profesional, ya que estos refuerzan al equipo principal del club y por un precio menor de lo que costaría importar un jugador de otro club.

“Cuando un club abastece a su equipo de primera división con jugadores de sus canteras, se estima que el costo de su planilla de sueldos disminuye en un 50%”, indica Matute.

Un segundo beneficio, según Ricci, es que el club tiene la posibilidad de vender jugadores a equipos del extranjero y recibir un pago por los derechos de formación por los años que ha jugado en la institución.

De acuerdo con Ricci, los clubes del fútbol peruano, con excepción de algunos, invierten poco en sus divisiones menores por dos razones: bajo capital o porque no ven en estos una forma de generar ingresos.

“La inversión en las divisiones menores no da un retorno inmediato, sino de largo plazo”, subraya Ricci.

ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL

Los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal invierten alrededor de S/20.000 y S/12.000 al año por cada juvenil en formación, respectivamente, según Ernesto Arakaki, gerente de menores en Alianza Lima, y Alfonso García Miró, gerente general de Sporting Cristal.

Para los representantes de ambos clubes, la inversión en menores significa ahorro y eficiencia en la segunda línea del primer equipo de ambos clubes, según explican los representantes de ambos clubes.

“Nuestra segunda línea [del equipo profesional] no [está conformada por] jugadores que traemos de otros clubes y que cobran salarios altos, sino tratamos de que sean en su mayoría de las divisiones menores y jóvenes”, indica García Miró.

Adicionalmente a los beneficios económicos, Arakaki y García Miró señalan que trabajar las divisiones menores de sus clubes les permite tener jugadores que tienen interiorizados los valores de la institución y formados de acuerdo al estilo de juego que el club quiere alcanzar con su equipo profesional.