"Game of Thrones" llega a su final: ¿cuánto ha costado su producción? 

Este domingo termina la octava y última temporada de Game of Thrones, la producción más premiada de la historia, con más de trescientos premios, y también la más serie más cara.

Creada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO, Game of Thrones está inspirada en la serie de novelas ‘Canción de hielo y fuego’, escrita por el estadounidense George R.R. Martin. La serie tuvo su primera emisión el 17 de abril del 2011.

PRESUPUESTO

Solo la temporada ocho ha tenido un costo estimado en US$15 millones por capítulo, lo que representa un costo de US$90 millones para HBO.

Esta cifra se sustenta, entre otras cosas, por los salarios que reciben los protagonistas de la serie, quienes han recibido US$500.000 por episodio esta última temporada [ver galería], frente a los US$300.000 por episodio que recibieron en las temporadas anteriores.

En el caso de las actrices más jóvenes, Sophie Turner (Sansa Stark) y Maisie Williams (Arya Stark), no se ha confirmado el número, pero se sabe que este tiene seis cifras.

UNA APUESTA MILLONARIA

El presupuesto de Game of Thrones ha ido en aumento. Las primeras temporadas –hasta la temporada 5– tuvieron un costo de US$6 millones por episodio, lo que hace un total de US$300 millones.

En la sexta temporada, el precio fue de US$10 millones por capitulo debido al episodio titulado “Battle of the Bastards” o “La batalla de los bastardos” que requirió de 600 miembros de la producción, 500 extras, 70 caballos y 25 días de rodaje. Dicha temporada costó US$100 millones.

La temporada 7, por su parte, contó con siete capítulos y tuvo un costo de US$10 millones por episodio.

SERIES CON PRESUPUESTO SIMILAR

HBO cuenta con una lista de series cuyos costos por episodio no bajan de los US$10 millones, entre ellas las producciones de The Pacific, Roma y Westworld.

Otras series con similar presupuesto son The Get Down con un costos entre US$10 millones y US$14 millones por episodio, The Crown con US$10 millones por episodio y Sense8, con US$9 millones.

Otras de las series más exitosas de la historia, Friends y The Big Ban Theory, también rondaron los US$10 millones por episodio.