El delantero Gianluca Lapadula fue convocado este viernes por el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, con lo que ha quedado abierta la posibilidad de que pueda estar presente para los partidos contra Chile y Argentina en la próxima fecha FIFA por las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

En los últimos días se conoció que el militante del club Benevento de Italia había mostrado interés por vestir la Bicolor tras revelarse que inició los trámites para obtener su partida de nacimiento, Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte.

¿Cuánto vale Lapadula?

Según el portal Transfermarkt, el futuro delantero de la Selección está valorizado en 5 millones de euros (US$5.8 millones aproximadamente). Alcanzó su pico máximo de cotización (8 millones de euros o US$ 9.3 millones) cuando jugó por el club AC Milán en 2017.

Hasta antes de la convocatoria de Lapadula, la Blanquirroja tenía una valorización de 43,5 millones de euros (US$ 50 millones). Los jugadores más valorados de la selección son André Carrillo con 8 millones de euros (US$ 9.3 millones) y Luis Abram con 6.8 millones de euros (US$ 7.9 millones).

En la lista le siguen otro de los delanteros de la Selección, Raúl Ruidiaz, con una valorización de 6 millones de euros (US$6.9 millones) y Edison Flores con 4 millones de euros (US$ 4.6 millones).

La Bicolor solo ha sumado en lo que va de las eliminatorias tras empatar con Paraguay por 2 a 2 en Defensores del Chaco. En Lima perdió por 4 a 2 contra Brasil, en medio de un polemico arbitraje de Julio Bascuñan.