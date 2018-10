Gilat no podrá participar en nuevos concursos de redes regionales

En diciembre se licitarán las últimas seis redes regionales de fibra óptica de las 21 que están previstas para enlazarse con la Red Dorsal. En las bases se ha establecido como requisito que solo pueden postular los operadores que tienen menos de seis concursos ya concedidos con anterioridad.

Como se recordará, las primeras 15 licitaciones concedidas hasta ahora tienen en promedio un retraso de tres años debido a diversos problemas logísticos que han conllevado la firma de 82 adendas. La Contraloria se encuentra revisando todas las adendas suscritas.

Hasta ahora la empresa Gilat es la que más concesiones ha ganado (6) y por tanto la que más adendas ha firmado (alrededor de 54). Los contratos que ha suscrito con el Estado implican un compromiso de inversión de US$548 millones, monto bastante superior a los US$315 millones que inplicó montar la Red Dorsal de Azteca.

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, informó que entre las diversas modificaciones a las bases de los nuevos concursos se propuso que no puedan participar los operadores que ya tienen seis regionales encargadas.



"Como dicen en mi tierra: carnerito pagando, carnerito pasando. Primero termina de cumplir con lo ya pactado", comentó.

Las Bases de la Licitación en curso, para las Regiones Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, establecen que el número máximo de Proyectos Regionales que podrán adjudicarse los Postores incluyendo sus empresas vinculadas, será de seis.

La alternativa de poner topes en la cantidad de proyectos manejados para poder postular que ha recogido Proinversión en las bases actuales es una medida que ya había sido propuesta por el Osiptel en las otras convocatorias.



Alonso Morán, des estudio Montezuma &Porto, comentó que en una primera oportunidad se considero un tope de siete redes regionales y ahora ha sido bajado a seis. Desde Osiptel precisaron que en una segunda convocatoria se planteo que podían llegar hasta nueve como una forma de evitar una concentración del mercado. Ahora se ha quedado en seis, pues desde MTC consideran que las condiciones del mercado han variado.



Desde Gilat habían manifestado a inicios de año su interés en participar de las siguientes licitaciones regionales y hoy consideran que el tope de seis redes "no se ajusta a derecho".



Aseguran que ya culminaron la instalacion de la red de transporte de los proyectos Apurimac, Huancavelica y Ayacucho desde febrero de 2018 y solo está pendiente que se concluya con la supervisión de las redes, para lo cual falta seleccionar a la empresa que se encargue de la supervisión.



Este es el último cronograma de entrega de proyectos que difundió el MTC.

OTROS INCONVENIENTES

​En las primeras 15 licitaciones los retrasos y complicaciones han sido similares para cada uno de los diferentes operadores. La titularidad de los terrenos y los mandatos de interconexión con la red eléctrica o la Red Dorsal han sido las más frecuentes.



Atendiendo a ello también se han planteado otras modificaciones en los nuevos concursos, como no exigir titularidad de los terrenos en donde se ponen los nodos para realizar las entregas, sino darles cinco años para regularizar la situación. Así se busca evitar repetir una de las principales dificultades que han impedido entregar las obras a tiempo.



El único caso que ha tenido problemas diferentes hasta ahora ha sido el de las regiones Amazonas e Ica, que fue convocado a licitación en diciembre del año pasado.

La buena pro fue otorgada al consorcio GMC Conecta, pero Proinversion señaló que no presentaron los documentos completos para la fecha dispuesta para la firma del contrato, en mayo del 2018. Por esta razón fue pasada la concesión al segundo postor con más puntos, Gilat, quien firmó contrato al mes siguiente.



Proinversion confirmó que dos de las tres empresas que integran GMC Conecta los ha demandado (en el ambito judicial) por la decisión tomada. La demanda sugiere que se procedió en forma inadecuada al no otorgarles mayores plazos y que no se debió ejecutar la carta fianza. Desde Proinversion consideran que dicha demanda de amparo (que incluye al Fitel /MTC y Gilat como "litis consortes necesarios") es improcedente e infundada.