Glencore cuestiona decisión de la Junta General de Accionistas de Volcan de escindir sus acciones en el megapuerto de Chancay.

Glencore cuestionó la decisión de la Junta General de Accionistas (Clase A y Clase B) de la empresa Volcan de aprobar este jueves, 24 de agosto, la escisión del negocio minero del activo portuario, en referencia al 40% de acciones que poseen en el megapuerto de Chancay.

A través de un comunicado, la compañía transnacional afirmó que el proceso de escisión no se ha realizado de manera transparente, no se ha priorizado la sostenibilidad financiera de Volcan y no habido cumplimiento de los principios del Buen Gobierno Corporativo.

Además, aseguró que la escisión, antes de su votación en la Junta General de Accionistas, requiere de una “ordenada aprobación” previa del Directorio de Volcan. Remarcó que la empresa informó el 22 de agosto, dos días antes de la votación de los accionistas, a las autoridades sobre el tema y que eso “muestra un pronunciamiento controvertido del Directorio, el cual resulta incompleto e irregular”.

“La situación financiera de Volcan no es sólida y, en este contexto, no es oportuno reducir su capital y transferir activos valiosos producto de la escisión planteada. Según la información financiera reportada por Volcan el pasado 31 de julio, ésta mantiene altos niveles de endeudamiento y flujo de caja negativo que puede comprometer su liquidez en el corto plazo. En este escenario, una escisión incrementa riesgos, reduce de manera significativa su patrimonio, deteriora su situación y expone a la compañía a posibles oposiciones de acreedores y derechos de separación de accionistas, lo cual puede afectar adversamente su situación financiera. Dicha situación se vuelve más compleja considerando las proyecciones de los precios del zinc para lo que queda del año, que tienden a la baja”, expresó Glencore.

“Es importante aclarar que el proyecto de escisión no cumple con el objetivo de separar el negocio portuario del negocio minero. Para que dicho objetivo pudiera alcanzarse, la escisión debió contemplar todos los activos de la línea del negocio portuario y logístico que es esencial para este proyecto. Es decir, se debió incluir las más de 800 hectáreas adyacentes al puerto donde se construiría el patio logístico, el mismo que no tiene ninguna relación con la actividad minera y representa un gran potencial de negocio, pero que, sin embargo, no ha sido incluido en el proyecto de escisión”, agregó.

“Existen graves problemas de transparencia y Buen Gobierno Corporativo en cómo se preparó, difundió y discutió la escisión en el Directorio de Volcan, antes de someterse a la Junta General de Accionistas. Faltando dos días para la Junta General de Accionistas, el 22 de agosto, Volcan publicó -ante la insistencia de la Superintendencia del Mercado de Valores- un extracto del acta de Directorio de fecha 17 de julio de 2023, en el cual se evidencia una controversia y voto en contra del proyecto de escisión por parte de la mayoría de los directores”, remarcó la compañía.

Glencore insistió en su posición de que “una decisión de escindir un activo importante para una empresa listada como Volcan, no puede nacer de una discrepancia a nivel del Directorio” y que se tenga una contingencia que pone en riesgo su validez y legalidad.

Además, consideró que la información difundida por Volcan sobre el tema “ha sido incompleta e inoportuna”, y no ha permitido que los accionistas se informen de manera adecuada antes de emitir su voto. “En ese sentido, nos sorprende que inversionistas institucionales que fueron advertidos de estas irregularidades en la Junta General de Accionistas no hayan cuestionado ni priorizado la aplicación de los Principios del Buen Gobierno Corporativo”, añadió.